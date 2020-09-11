В интернете нехорошие тенденции. Мы видим, как легко манипулировать детьми. Алексей Талай встретился со школьниками в Смиловичах

Новости Беларуси. О семейных ценностях, силе духа и целеустремленности. Паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы Алексей Талай встретился со школьниками в Смиловичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в рамках общенационального проекта «Спортсмены Беларуси – сила в единстве».

Алексей Талай – член паралимпийской сборной Беларуси, имеет черный пояс по карате и установил мировой рекорд по плаванию. Многодетный отец-спортсмен сегодня известный по всему миру спикер-мотиватор. У Алексея есть собственный фонд помощи. Он колесит по всей Беларуси и не только, чтобы встретиться с подрастающим поколением и поговорить о важном.

Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной Беларуси, многократный рекордсмен мира и Европы:

Не все просто так в жизни случается. И в том числе та трагедия, вследствие которой я потерял и ноги, и руки. Все это должно было произойти, может быть именно для того, чтобы сегодня я смог общаться с детьми, рассказывать им о чем-то очень важном, вдохновлять их на подвиги.

Сегодня мы видим определенную опасность, нехорошие тенденции в сети интернет. Когда мы видим, как легко дети могут быть манипулируемыми. Сегодня мы в том числе поговорим со старшеклассниками об этом, чтобы они видели это, фиксировали это в своем сознании.