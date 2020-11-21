Григорий Азарёнок: «Народ наш сохранил свою светлую душу. Сейчас её пытаются замутить, истоптать»

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».

Все начинается с души: и смерть, и воскресение. И народ наш сохранил свою светлую душу. Сейчас ее пытаются замутить, истоптать, внести в нее тлетворные вирусы. Богоборцы века двадцатого разоряли храмы. Богоборцы нынешние разоряют души. Григорий Азаренок:

Майдан в Украине начинался с кощунства. Голая активистка фемен в Киеве спилила православный крест. Очень скоро тысячи крестов выросли на могилах убитых на Донбассе. Григорий Азаренок:

Вчера в Минске был осквернен православный храм. Тысячи людей пришли к божией обители. Вместо слов о Христе, вместо тихого молитвенного молчания и созерцания они вбросили вверх пальцы, показав один из древнейших языческих сатанинских символов – вендетта, то есть кровная месть.

Они не знают слов «Милости хочу, а не жертвы». Они неистово орут: «Не забудем, не простим». Но блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Первый революционер архангел Денница был повержен за свою гордыню. С тех пор он подстрекает человечество на бунт. На переворот. На разрушение. Его революция провалилась. И он жаждет реванша. Григорий Азаренок:

На этой неделе Светлана Тихановская дала интервью Александру Глебовичу Невзорову. Православные, вчера пришедшие в храм, вы знаете кто это? Это самый гнусный, самый извращенный, самый яростный ненавистник православия. Он глумится над ним каждый эфир. Он глумится жестоко, он глумится беспощадно. Он ненавидит веру и верующих, он пишет книги и снимает фильмы, в которых растаптывает основы церкви.

Григорий Азаренок:

Он поклонился. Те, кто знаком с творчеством Александра Невзорова, представляют, что это за человек. Патриот, православный проповедник, восхищающийся митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном, автор фильма о рижском ОМОНе, смелый военный корреспондент, кинорежиссер, лидер оппозиции Ельцину. А затем – предательство веры. Кощунственное предательство. До чего оно его довело? Он вынужден поклониться женщине, которая стоит ногами на книгах. Человеку, который не может ответить ни на один его вопрос. Он вынужден сам за нее отвечать (подробнее в видеоматериале). Григорий Азаренок:

Говорят, Александр Невзоров учит лошадей читать по-латыни. Может быть у него получится научить Тихановскую разговаривать? Но это сложнее. Григорий Азаренок:

Вы видите, кто стоит за всей этой революцией в Беларуси? Кровавый Бернар-Анри Леви, богоборец Невзоров, российская либеральная оппозиция, которая ненавидит церковь и молится на группу Pussy Riot. Феминистки, ЛГБТ, структуры Евросоюза, которые извращают даже праздник Рождества, называя его «иксмасом» и продвигают извращения в школы.

Григорий Азаренок:

И тут вопрос к некоторым отцам нашей церкви. Тем, кто поддерживает это, кто выходит на митинги, кто пишет слезные посты в Facebook. Отец Сергий Лепин, вы с ними? Вы с Невзоровым, Анри Леви, фемен и ЛГБТ? Вам нравятся все эти сжигания чучел, ночи Гая Фокса, разукрашенные под ведьм дамочки? Вы это приветствуете? Знаком ли вам евангельский персонаж по имени Иуда Искариотский? Знаю, что знаком. Григорий Азаренок:

При Александре Лукашенко началось возрождение веры на наших землях. Построены тысячи и тысячи храмов. В деревнях и весях, в агрогородках, в поселках, в малых городах и двухмиллионном Минске. Беларусь достойно встретила Святую Пасху в этом году, когда многие побоялись и отказались от храма. И образ Беларуси – это святая преподобная Евфросиния Полоцкая. Созидатель и просветитель. Григорий Азаренок:

И нынешняя мать белорусской революции не похожа на нее. Под пудрой и гримом, из-под света софитов еле-еле виднеется цифра 666.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Зло нежизнеспособно, у него нет жизненной перспективы. Перспектива зла – это небытие, это смерть; именно так и произойдет конец мира. Что значит пришествие антихриста? Это глобальная победа зла. Тот, кто будет, согласно Апокалипсису и многим прозрениям святых отцов, объявлять о наступлении новой эры всеобщего благополучия, обрушит все человечество – своей злобой, своей ненавистью, но самое главное, тем, что добро будет искореняться из рода человеческого. Там, где добро, там жизнь. Там, где добро, там будущее – для каждого из нас, для наших семей, для нашего общества, для нашего народа. Поэтому сегодняшний призыв апостола Павла в двух словах заключается в следующем: делайте добро вопреки совершаемому против вас злу, утверждайте это добро даже тогда, когда нужно стерпеть и сжать зубы, никогда не подвергайтесь инерции зла, оно погубит вас и детей ваших.

В послании к римлянам святого апостола Павла есть прекрасные слова: «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое».