Евгений Пустовой: небезразличные люди под государственными флагами стали лекарством для страны от политической онкологии

Новости Беларуси. Ни дня без провальных идей: разрушить систему, разрушая коммунальную инфраструктуру. Белорусов хотят оставить без воды, газа и света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как придумывают невероятные идеи протестов – политический стендап Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, СТВ:

Сегодня, 21 ноября, православная церковь празднует день Небесных Сил, а завтра суверенная Беларусь отмечает день образования ОМОН. Если это совпадение, то весьма символическое. С праздником и спасибо вам за работу, патриоты в погонах!

В студии пропагандист и пособник режима Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой:

Белорусская мигрантка Тихановская предложила ОМОН признать террористической организацией, то есть как ИГИЛ. Ну надо же чем-то себя занять. Политическая карьера провалилась. Правильно, Светлана, идите… В правозащитники. И даже помощника себе в этом нелегком деле наша мигрантка нашла – главу внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Под вымышленными никами радикалы писали гадости многим, кто за Беларусь. Мне тоже. А я вас по-хорошему предупреждал: найдут же. Нашли.