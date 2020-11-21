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Евгений Пустовой: небезразличные люди под государственными флагами стали лекарством для страны от политической онкологии

21 ноября 2020 16:34
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Новости Беларуси. Ни дня без провальных идей: разрушить систему, разрушая коммунальную инфраструктуру. Белорусов хотят оставить без воды, газа и света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как придумывают невероятные идеи протестов – политический стендап Евгения Пустового.

Евгений Пустовой: небезразличные люди под государственными флагами стали лекарством для страны от политической онкологии-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Сегодня, 21 ноября, православная церковь празднует день Небесных Сил, а завтра суверенная Беларусь отмечает день образования ОМОН. Если это совпадение, то весьма символическое. С праздником и спасибо вам за работу, патриоты в погонах!

В студии пропагандист и пособник режима Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой:
Белорусская мигрантка Тихановская предложила ОМОН признать террористической организацией, то есть как ИГИЛ. Ну надо же чем-то себя занять. Политическая карьера провалилась. Правильно, Светлана, идите… В правозащитники. И даже помощника себе в этом нелегком деле наша мигрантка нашла – главу внешнеполитического ведомства Нидерландов.

Под вымышленными никами радикалы писали гадости многим, кто за Беларусь. Мне тоже. А я вас по-хорошему предупреждал: найдут же. Нашли.

Евгений Пустовой: небезразличные люди под государственными флагами стали лекарством для страны от политической онкологии-4

Евгений Пустовой:
Если бы силовики не охладили пыл таких «змагариков», то пострадала бы вся страна. Не было того, что имеем. А вы говорите: мирные перемены. А вы говорите: мы не Украина. Блицкриг захлебнулся, забастовкам белорусы сказали: «Баста!» Теперь адепты хаоса взялись за диверсии в сфере ЖКХ. Они готовы отключать воду, свет, газ.

Подробнее в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Светлана Тихановская # Фотофакт

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