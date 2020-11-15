«Не ведитесь на яркие обёртки, которые там, за границей». Алексей Талай о том, почему в Беларуси жить лучше

Паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай стал гостем программы «В людях». Вадим Щеглов:

Те белорусы, которые вышли рядом с вами, которые участвовали в автопробегах «За Беларусь!», в велопробегах, многочисленных акциях в поддержку, вы как-то с ними общаетесь? Есть единение, вдохновение?

Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер:

Имея вот эту возможность, мы испытываем благодарность друг другу, мы посылаем вот эти лучи добра и любви в каждого там находящегося. Слава богу, что мы есть, те, кто понимает, как тяжело самой нашей родненькой Беларуси сейчас выстоять, сохраниться. Череда, полоса турбулентности, которая идет от Северной Америки до Европы и так далее, зыблем мир, поэтому, люди, не думайте, что нам кто-то собирается помогать. Они сейчас думают, как бы им выжить и сохраниться, в том числе и Европейский союз.

Еще десять лет назад совершенно другая ситуация была. Сегодня, когда мне пишут оттуда люди, просто волосы дыбом встают. Когда невозможно детей своих без присмотра на площадке оставить, когда поток эмигрантов, в том числе нелегальных, смел тот добрый, хороший, спокойный образ жизни Европы напрочь, абсолютно, Европа уже никогда не будет прежней. Это данность, ведь это абсолютная правда, что там уже никто никому соломинку не подстилает, и более того, ситуация с каждым годом усугубляется. Вода, отопление, когда в той же Англии люди просто мерзнут, в доме они ходят чуть ли не в шубах. Вадим Щеглов:

Холодно, и в подъездах очень холодно. И в Германии холодно.