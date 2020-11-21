«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров

Новости Беларуси. В Центральном Доме офицеров прошел концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Центральном Доме офицеров прошел концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в концерте мог принять любой желающий. Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера.
Сергей Позняк, офицер запаса Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Очень много людей откликнулось. К сожалению, время концерта ограничено и многие не попали. Но мы еще будем планировать дальше нашу деятельность. И я думаю, что это будет разрастаться. Попробуем на сегодняшнем опыте подарить людям праздник, которого на протяжении четырех месяцев не хватало.
Выступление артистов стало финальным аккордом масштабной субботней акции «За единую Беларусь!»
Автопробеги, флешмобы и митинги продолжатся и завтра, 22 ноября.