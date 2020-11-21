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«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров

21 ноября 2020 13:33
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Новости Беларуси. В Центральном Доме офицеров прошел концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров-1

Участие в концерте мог принять любой желающий. Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера. 

«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров-4

Сергей Позняк, офицер запаса Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Очень много людей откликнулось. К сожалению, время концерта ограничено и многие не попали. Но мы еще будем планировать дальше нашу деятельность. И я думаю, что это будет разрастаться. Попробуем на сегодняшнем опыте подарить людям праздник, которого на протяжении четырех месяцев не хватало.

«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров-7

Выступление артистов стало финальным аккордом масштабной субботней акции «За единую Беларусь!» 

Автопробеги, флешмобы и митинги продолжатся и завтра, 22 ноября.  

# Государственная социальная политика # общество # Сергей Позняк # Фотофакт

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