«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров

Участие в концерте мог принять любой желающий. Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера.

Сергей Позняк, офицер запаса Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Очень много людей откликнулось. К сожалению, время концерта ограничено и многие не попали. Но мы еще будем планировать дальше нашу деятельность. И я думаю, что это будет разрастаться. Попробуем на сегодняшнем опыте подарить людям праздник, которого на протяжении четырех месяцев не хватало.