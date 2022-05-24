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Белорусское сырьё и отечественная упаковка. Мэр Минска посетил предприятие по выпуску косметики

24 мая 2022 16:17
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Новости Беларуси. Успехи в импортозамещении сырья и производство собственного технологического оборудования. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил предприятие по выпуску белорусской косметики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«По качеству ничем не уступает». Владимир Кухарев о замене импортной целлюлозы на белорусскую. Подробнее здесь.

Белорусское сырьё и отечественная упаковка. Мэр Минска посетил предприятие по выпуску косметики-1

Мэр Минска познакомился с работой производства. Также во время встречи обсудили вопросы его дальнейшего развития. Стоит отметить, что предприятие выпускает широкую линейку товаров, сделанных полностью из белорусского сырья и расфасованных в отечественную упаковку.

Белорусское сырьё и отечественная упаковка. Мэр Минска посетил предприятие по выпуску косметики-4

Александр Петренко, заместитель директора предприятия:
Основное технологическое оборудование, к которым идет приготовление своими силами. У нас есть предприятие, которое изготовило  все оборудование для нашей фабрики в свое время. Сейчас у них уже там идут новые модели оборудования для косметики, пищевой промышленности.

Белорусское сырьё и отечественная упаковка. Мэр Минска посетил предприятие по выпуску косметики-7

На предприятии налажена серьезная система контроля качества. Сейчас идет работа над проработкой дополнительной логистики. В том числе новых цепочек поставок.

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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