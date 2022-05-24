Белорусское сырьё и отечественная упаковка. Мэр Минска посетил предприятие по выпуску косметики

Новости Беларуси. Успехи в импортозамещении сырья и производство собственного технологического оборудования. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил предприятие по выпуску белорусской косметики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. «По качеству ничем не уступает». Владимир Кухарев о замене импортной целлюлозы на белорусскую. Подробнее здесь.

Мэр Минска познакомился с работой производства. Также во время встречи обсудили вопросы его дальнейшего развития. Стоит отметить, что предприятие выпускает широкую линейку товаров, сделанных полностью из белорусского сырья и расфасованных в отечественную упаковку.

Александр Петренко, заместитель директора предприятия:

Основное технологическое оборудование, к которым идет приготовление своими силами. У нас есть предприятие, которое изготовило все оборудование для нашей фабрики в свое время. Сейчас у них уже там идут новые модели оборудования для косметики, пищевой промышленности.