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«По качеству ничем не уступает». Владимир Кухарев о замене импортной целлюлозы на белорусскую

24 мая 2022 16:16
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Новости Беларуси. Успехи в импортозамещении сырья и производство собственного технологического оборудования. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил предприятие по выпуску белорусской косметики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Белорусское сырье и отечественная упаковка. Мэр Минска посетил предприятие по выпуску косметики. Читать здесь.  

«По качеству ничем не уступает». Владимир Кухарев о замене импортной целлюлозы на белорусскую-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
На предприятии мы увидели, что в кратчайшие сроки произошла замена импортной целлюлозы, которая поставлялась из зарубежных стран, на наше белорусское производство добрушской фабрики «Герой труда», которая по качеству ничем не уступает и позволяет обеспечить выпуск самой необходимой продукции для нас во всех необходимых объемах.  

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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