«По качеству ничем не уступает». Владимир Кухарев о замене импортной целлюлозы на белорусскую

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

На предприятии мы увидели, что в кратчайшие сроки произошла замена импортной целлюлозы, которая поставлялась из зарубежных стран, на наше белорусское производство добрушской фабрики «Герой труда», которая по качеству ничем не уступает и позволяет обеспечить выпуск самой необходимой продукции для нас во всех необходимых объемах.