«По качеству ничем не уступает». Владимир Кухарев о замене импортной целлюлозы на белорусскую

Новости Беларуси. Успехи в импортозамещении сырья и производство собственного технологического оборудования. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил предприятие по выпуску белорусской косметики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Белорусское сырье и отечественная упаковка. Мэр Минска посетил предприятие по выпуску косметики. Читать здесь.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
На предприятии мы увидели, что в кратчайшие сроки произошла замена импортной целлюлозы, которая поставлялась из зарубежных стран, на наше белорусское производство добрушской фабрики «Герой труда», которая по качеству ничем не уступает и позволяет обеспечить выпуск самой необходимой продукции для нас во всех необходимых объемах.