Политолог Вадим Елфимов: «Это реальная сила – ядерное оружие на территории Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Активность НАТО у белорусских границ. С чем связано откровенное наращивание военного потенциала и какую цель ставит перед собой Альянс? На эти темы в студии программы Новости «24 часа» на СТВ поговорим с экспертом. У нас в гостях политолог Вадим Елфимов.

Вадим Елфимов, политолог:

Сбылась мечта Польши, она привлекла к себе внимание, становится центровой страной в НАТО. Даже сегодня Вашингтон через голову Берлина общается с Варшавой. Но я думаю, что и старинная мечта всех натовских государств – приблизить свою инфраструктуру к бывшему Советскому Союзу, а сегодня к Союзному государству – вроде как осуществляется. И в этом смысле они напрягаются как только могут.

Ольга Шерснева:

А все ли страны в блоке НАТО хотят обострения ситуации?

Вадим Елфимов:

Там есть младшие и старшие, а есть главный патрон – в Вашингтоне сидит. Конечно, нет там единства духовных настроений, но там есть субординация, плетка и пряник. И всех их заставляют с этим соглашаться. Так что делить их, сортировать не имеет смысла.

Ольга Шерснева:

Президент в интервью Дмитрию Киселеву сказал, что при необходимости, при определенных обстоятельствах на территории Беларуси можно разместить ядерное оружие России. Как на это отреагировал Запад?

Вадим Елфимов:

Это заявление нашего Президента спровоцировал сам Запад. Йенс Столтенберг (генсек НАТО) заявил, что в восточных странах Европы надо разместить ядерное оружие. Так что это были ответные слова нашего Президента. За что боролись, на то и напоролись. Президент с четкой позицией выступил: если вы так, то и мы так, будет полная симметрия. Реакция – сначала замешательство на Западе, тишина и молчание, а сегодня тот же Столтенберг берет свои слова обратно, я, мол, такого не говорил. Вот Норвегия, например, такая страна, которая когда-то была единственной из стран НАТО, которая граничила с Советским Союзом. Тогда было законодательство, что нельзя было перемещать ближе 250 километров к границе СССР вообще каких-то солдат. Они сегодня вспомнили об этом. Они сейчас начали говорить: вот, мы сейчас не будем слушаться нашего вашингтонского патрона и не разрешим никаким натовским солдатам двигаться поблизости российских границ. То есть перепугались. Понятно, почему. Потому что это реальная сила – ядерное оружие на территории Республики Беларусь – которая изменяет геополитическую ситуацию. Мы этого не хотели. Беларусь всегда выступала за безъядерную зону. Но если вы нас провоцируете, извините, мы будем действовать соответственно, есть предел и нашему терпению. Это очень ясно дал понять наш Президент.