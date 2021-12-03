Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?

Новости Беларуси. 26-й день ожидания на белорусско-польской границе. Сотни беженцев продолжают надеяться на милосердие Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в ответ тишина. 3 декабря несчастные люди провели молчаливую акцию возле транспортно-логистического центра. А еще не уставали благодарить белорусов за гостеприимство. Подробная картина дня в репортаже Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Возле транспортно-логистического центра беженцы вышли с плакатами в руках, они устроили акцию протеста. Здесь дети, женщины, в том числе беременные. На плакатах написано: «Ваше молчание нас убивает». Также они обращаются к Папе Римскому: «Пожалуйста, Папа Римский». На этих плакатах написано: «Человечество, это звонок для вас».

У них нет вчера и нет завтра. Они застряли между двух миров здесь, на белорусско-польской границе. Ждать устали, но сделать ничего не могут. Надеются, что хотя бы через СМИ их немой укор услышит еще недавно такой демократичный, а сегодня резко очерствевший коллективный Запад.

Люди сами говорят: они не просто мигранты, а беженцы, которым дороги назад нет. Рудван показывает на телефоне фотографии, от которых стынет кровь. Он из печально известного иракского села Кочо, которое в 2014 году подверглось жестокой резне группировкой ИГИЛ. Вот на фото его полностью разрушенный дом, а это могилы – из 2 500 тысяч населения села спаслись лишь 500 человек. В том числе его семья.

Невыносимы и дни ожидания, непривычный холод, снег. Потому беженцы искренне благодарят всех, кто помогает им в этот трудный час. 3 декабря большую партию гуманитарной помощи привезли из России представители курдско-езидских общин. Одеяла, подушки, теплые вещи – беженцы сами помогали разгружать машину.

Фаград Амарян, представитель Международной федерации курдской и езидской общин:

Это самая крупная гуманитарная партия, которую мы осуществляли. До этого нами было сделано еще три партии гуманитарной помощи, это были в основном продукты и средства гигиены. В данном случае это одежда, обувь, трикотаж, матрасы, одеяла. Продолжают направлять на границу гуманитарную помощь и белорусы. Чужая беда объединила. Ежедневно в теплых палатках волонтеры, военные и представители Красного Креста раздают горячие обеды, воду, фрукты, санитарно-гигиенические принадлежности. Делают все, чтобы беженцы чувствовали себя людьми. Лискович: постоянно в стране идет сбор гуманитарного груза. Более 135 тонн мы сегодня отдали беженцам. Читайте здесь.

В круглосуточном режиме работает и мобильный медицинский пункт. За сутки почти 90 человек обратились сюда за помощью – жаловались чаще всего на кашель, температуру. Троих медики госпитализировали. 3 декабря уже шесть детей и пятеро взрослых находятся в гродненских больницах. У всех состояние стабильное. В самом же транспортно-логистическом центре противопожарную обстановку постоянно контролируют представители Гродненского областного управления МЧС. Просят в помещении не курить и не разжигать костры – беженцы соглашаются. Тем более на температуру в помещении морозы никак не повлияют.

И вся эта работа видна невооруженным взглядом. Незаметным сегодня остался лишь визит представителей Международной организации по миграции в Беларуси. Они лишь на 10 минут наведались в лагерь, ничего не смотрели, ни с кем не разговаривали, от журналистов сбежали. Зачем приезжали – вопрос. Видимо, лишь для пиара, а не для реальных дел. Зато вот момент дня, который точно стал приятным бонусом для всех. На границу передали блестящую мишуру – и благодаря частной инициативе здесь появилась своя новогодняя ель.