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Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?

03 декабря 2021 19:20
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Новости Беларуси. 26-й день ожидания на белорусско-польской границе. Сотни беженцев продолжают надеяться на милосердие Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в ответ тишина. 3 декабря несчастные люди провели молчаливую акцию возле транспортно-логистического центра. А еще не уставали благодарить белорусов за гостеприимство.  

Подробная картина дня в репортаже Галины Буро.  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-1

Галина Буро, корреспондент:  
Возле транспортно-логистического центра беженцы вышли с плакатами в руках, они устроили акцию протеста. Здесь дети, женщины, в том числе беременные. На плакатах написано: «Ваше молчание нас убивает». Также они обращаются к Папе Римскому: «Пожалуйста, Папа Римский». На этих плакатах написано: «Человечество, это звонок для вас».  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-4

У них нет вчера и нет завтра. Они застряли между двух миров здесь, на белорусско-польской границе. Ждать устали, но сделать ничего не могут. Надеются, что хотя бы через СМИ их немой укор услышит еще недавно такой демократичный, а сегодня резко очерствевший коллективный Запад.  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-7

Люди сами говорят: они не просто мигранты, а беженцы, которым дороги назад нет. Рудван показывает на телефоне фотографии, от которых стынет кровь. Он из печально известного иракского села Кочо, которое в 2014 году подверглось жестокой резне группировкой ИГИЛ. Вот на фото его полностью разрушенный дом, а это могилы – из 2 500 тысяч населения села спаслись лишь 500 человек. В том числе его семья.  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-10

Невыносимы и дни ожидания, непривычный холод, снег. Потому беженцы искренне благодарят всех, кто помогает им в этот трудный час. 3 декабря большую партию гуманитарной помощи привезли из России представители курдско-езидских общин. Одеяла, подушки, теплые вещи – беженцы сами помогали разгружать машину.  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-13

Фаград Амарян, представитель Международной федерации курдской и езидской общин:  
Это самая крупная гуманитарная партия, которую мы осуществляли. До этого нами было сделано еще три партии гуманитарной помощи, это были в основном продукты и средства гигиены. В данном случае это одежда, обувь, трикотаж, матрасы, одеяла.  

Продолжают направлять на границу гуманитарную помощь и белорусы. Чужая беда объединила. Ежедневно в теплых палатках волонтеры, военные и представители Красного Креста раздают горячие обеды, воду, фрукты, санитарно-гигиенические принадлежности. Делают все, чтобы беженцы чувствовали себя людьми.  

Лискович: постоянно в стране идет сбор гуманитарного груза. Более 135 тонн мы сегодня отдали беженцам. Читайте здесь.  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-16

В круглосуточном режиме работает и мобильный медицинский пункт. За сутки почти 90 человек обратились сюда за помощью – жаловались чаще всего на кашель, температуру. Троих медики госпитализировали. 3 декабря уже шесть детей и пятеро взрослых находятся в гродненских больницах. У всех состояние стабильное. В самом же транспортно-логистическом центре противопожарную обстановку постоянно контролируют представители Гродненского областного управления МЧС. Просят в помещении не курить и не разжигать костры – беженцы соглашаются. Тем более на температуру в помещении морозы никак не повлияют.  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-19

И вся эта работа видна невооруженным взглядом. Незаметным сегодня остался лишь визит представителей Международной организации по миграции в Беларуси. Они лишь на 10 минут наведались в лагерь, ничего не смотрели, ни с кем не разговаривали, от журналистов сбежали. Зачем приезжали – вопрос. Видимо, лишь для пиара, а не для реальных дел. Зато вот момент дня, который точно стал приятным бонусом для всех. На границу передали блестящую мишуру – и благодаря частной инициативе здесь появилась своя новогодняя ель.  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-22

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:  
Я вчера был в Гродно, в офисе Красного Креста – там как раз уже смотрю, елочки стоят, гирлянды висят. Я так подумал, что нашим мигрантам и волонтерам, и всем, которые здесь работают и украшают, наверное, будет немножко приятнее, когда они увидят такую елку.  

Целая фура гуманитарной помощи, новогоднее настроение и обманчиво хорошие новости. Как прошёл 26-й день беженцев на границе?-25

А между тем лагерь беженцев заметно оживился – кому-то на телефон пришло сообщение, что якобы 6 декабря Германия рассмотрит их вопрос. Это стало тем светом надежды, который согрел каждого из этих несчастных обездоленных людей. Но стопроцентно беженцы не обольщаются, они еще помнят, как искру их веры в лучшее умеют тушить польские водометы.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Фаград Амарян # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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