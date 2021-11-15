Политолог Вадим Боровик о беженцах: «Они очень хорошо использовали этот повод для переброски войск»

Вадим Боровик, политолог:

Они очень хорошо использовали этот повод для переброски войск. Германия подтягивает войска, тут 15 000 военных, еще тех, кого мы не обозначили, стянули. Чтобы ружье выстрелило, его сначала надо повесить и зарядить. Поэтому сейчас мы находимся на тонкой линии разлома. Не надо первым лицам это делать. Для этого есть в Госдуме специальные политики, пускай обозначат. Не приведи господь начнутся движения в нашу сторону, будут самые жесткие действия в отношении стран-организаторов. Это Лондон, Вашингтон и ряд стран в Европе. Они должны понимать, что пострадают. Они сегодня верховодят Польшей, манипулируют. Вот поляки расплачиваются инфраструктурой. Сегодня сделали лучшие дороги для быстрой переброски войск. Сегодня поляками манипулируют американцы. Они недовольны, но вынуждены подчиняться. Потому что подоили, теперь надо рассчитываться. Нам надо обозначить, что мы хотим диалога, мира и не настроены на конфронтацию. Второе – в случае с их стороны агрессии, вы не будем ввязываться в региональный конфликт. Будет жесткая реакция, удар будет нанесен по тем точкам геополитическим, которые это все здесь организовали. Когда они это поймут, они не будут это делать. Когда они понимали, что им никто не ответит в Ираке, они разутюжили страну. Пока в Сирии им в тык не дала Россия. Если б Сирию уничтожили, уже бы Иран на коленях стоял, началась бы война в России. Поэтому надо жестко реагировать на уровне федеральных политиков в России в том числе.

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