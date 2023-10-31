Призёры конкурса «Семья года» предложили Наталье Кочановой ввести орден отца

Новости Беларуси. Многодетная семья проживает в агрогородке Поколюбичи. Супруги Николай и Надежда Никитины воспитывают шестерых детей. Взаимопомощь, уважение к своим корням и активный образ жизни – секрет их семейного счастья. Своим опытом пара охотно делится с другими родителями: принимает участие в конкурсах, образовательных встречах и благодарит государство за поддержку многодетных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году Никитины выиграли в областном этапе конкурса «Семья года» и заняли второе место на республике. Чтобы поделиться богатым опытом и озвучить свои предложения по улучшению социальной поддержки семей, чету пригласили в Полоцк, где накануне Дня матери они встретились с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Надежда Никитина, многодетная мать:

Мы, во-первых, поблагодарили Наталью Ивановну за то, что у нас уже второй год на государственном уровне празднуют День отца. Мне кажется, что наши папы, в принципе, достойны такого праздника.

– Выходного только не хватает!

– И мы предложили, спросили Наталью Ивановну, рассматривалось ли в Совете Республики введение наряду с Орденом Матери и ордена отца?

Супруги уверены, что учить детей можно только на личном примере. Пара должна делать все, чтобы пронести любовь и уважение друг к другу сквозь года и передать своим детям семейные традиции и ценности.