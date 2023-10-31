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Антифашистский форум прошёл в Гомеле. Какие вопросы обсуждали?

31 октября 2023 17:01
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Новости Беларуси. Великий подвиг советских солдат, всенародное сопротивление, попытки Запада переписать историю и непростой путь становления суверенитета Беларуси. Об этом говорили сегодня, 31 октября, участники антифашистского форума в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» ан СТВ.

Антифашистский форум прошёл в Гомеле. Какие вопросы обсуждали?-1

Инициаторами его проведения стали Коммунистическая партия Беларуси и Фонд мира. К ним присоединились делегации из всех районов Гомельской области. Все вместе вспоминали о подвигах павших антифашистов и говорили о недопустимости реабилитации коричневой чумы. Были озвучены свидетельства и факты зверств нацистов. На территории региона пока завершена часть полевых поисковых работ, но ее продолжат в 2024 году.

Антифашистский форум прошёл в Гомеле. Какие вопросы обсуждали?-4

Сергей Стрельчук, учитель истории Вербовичской базовой школы:
Нам нужно показать, что у нас имеются не только герои, которых, естественно, больше. Но что есть и негодяи. И на примере героев воспитывать у нас у подрастающего поколения патриотизм, любовь к родине. И все вышеперечисленные качества приумножать.

Антифашистский форум прошёл в Гомеле. Какие вопросы обсуждали?-7

Геннадий Титович, директор Рогачевского районного центра детского туризма и краеведения:
Я считаю, что на молодежь Беларуси надо воздействовать эмоционально. Мы должны говорить правду!

Антифашистский форум прошёл в Гомеле. Какие вопросы обсуждали?-10

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Работа сегодня общественности нашей, их позиция гражданская, позиция идеологов во многом определяет, в каком мы завтра будем государстве жить. Будем воевать или нет. Потому что как раз таки сейчас идет на наших территориях информационно-психологическая, идеологическая война.

Участники форума возложили цветы к Кургану Славы, высадили аллею, посвященную Году мира и созидания.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Геннадий Титович # Сергей Клишевич # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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