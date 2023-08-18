СВО и предстоящие выборы: собрали основные тезисы интервью Лукашенко и комментарии экспертов

Интервью Президента украинской журналистке Диане Панченко в трендах YouTube! В белорусском и российском сегментах этот разговор занимает верхние строчки рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Менее чем за сутки миллионы просмотров и тысячи комментариев. Внимание колоссальное!

В буквальном смысле разбирать на цитаты это интервью белорусского лидера начали в первые же минуты после появления в YouTube. Такой интерес аудитории, конечно, легко объяснить. Александр Лукашенко всегда предельно честен в общении. Никаких запретных вопросов и всегда искренние ответы. Это отличительная особенность общения Президента Беларуси со всеми журналистами.

Вадим Боровик, политолог:

Очень откровенно и при этом очень взвешенно давал интервью. Действительно можно было видеть, что для главы белорусского государства очень важна судьба Украины. Он неравнодушен к судьбе украинского народа. Поэтому, понимая весомость своих слов, он взвешивал каждое слово. Мы на протяжении последних десятилетий делаем все для того, чтобы ситуация в Украине и политическая, и экономическая была здоровой, нормальной. И мы делали все для того, чтобы предотвратить изначально войну.

Лукашенко: у нас с Путиным не было разговора о том, что война начнется. Подробности.

Мощное интервью сильного политика. Человека, который имеет за плечами колоссальный опыт управления страной. Свои оценки открытому разговору дают эксперты.