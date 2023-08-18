СВО и предстоящие выборы: собрали основные тезисы интервью Лукашенко и комментарии экспертов
Интервью Президента украинской журналистке Диане Панченко в трендах YouTube! В белорусском и российском сегментах этот разговор занимает верхние строчки рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Менее чем за сутки миллионы просмотров и тысячи комментариев. Внимание колоссальное!
В буквальном смысле разбирать на цитаты это интервью белорусского лидера начали в первые же минуты после появления в YouTube. Такой интерес аудитории, конечно, легко объяснить. Александр Лукашенко всегда предельно честен в общении. Никаких запретных вопросов и всегда искренние ответы. Это отличительная особенность общения Президента Беларуси со всеми журналистами.
Вадим Боровик, политолог:
Очень откровенно и при этом очень взвешенно давал интервью. Действительно можно было видеть, что для главы белорусского государства очень важна судьба Украины. Он неравнодушен к судьбе украинского народа. Поэтому, понимая весомость своих слов, он взвешивал каждое слово. Мы на протяжении последних десятилетий делаем все для того, чтобы ситуация в Украине и политическая, и экономическая была здоровой, нормальной. И мы делали все для того, чтобы предотвратить изначально войну.
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Мощное интервью сильного политика. Человека, который имеет за плечами колоссальный опыт управления страной. Свои оценки открытому разговору дают эксперты.
Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Я внимательно посмотрел это интервью. Прекрасное интервью. Я очень положительно, без всякого заискивания, отношусь к Александру Григорьевичу. Во-первых, колоссальный жизненный опыт человек имеет, политический опыт. Александр Григорьевич, имея этот багаж, этот опыт, дал понять всем, чего стоит Беларусь, на каких позициях она стоит, как абсолютно суверенное государство.
Главное, чтобы посылы белорусского лидера были услышаны украинскими политиками и в первую очередь их кураторами на Западе. Ведь даже сама журналистка во время интервью заметила, что слова Александра Лукашенко часто пророческие.
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Широкий отклик это интервью нашло среди простых людей – тысячи комментариев со словами поддержки в адрес белорусского лидера, благодарности за прямоту, честность и здравые рассуждения. Сама же журналистка поделилась своими впечатлениями, уверенно заявив, что Александр Лукашенко – уникальный человек. Диана Панченко назвала это интервью очень важным разговором, отметив, что получила ответы на самые острые вопросы.
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