Прямой эфир

Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы

31 октября 2023 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Транспортный коллапс. Ситуацию, сложившуюся в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза, уже называют критической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там продолжают скапливаться очереди. Количество легковых автомобилей и фур на всех погранпереходах превысило 2 тысячи. Литовское направление самое загруженное. Время ожидания порой доходит до недели.

Репортаж с границы Алины Мычко.

Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы-1

Четвертые сутки Сергей Сорочану стоит в очереди на границе и не питает надежд пройти контроль раньше пятницы. Мужчина везет в Молдову ковры. Каждый час простоя отражается на итоговой стоимости продукции – переплачивает, естественно, покупатель. Но европейским чиновникам не до простых людей. В общем, на западном направлении без перемен.

Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы-4

Сергей Сорочану, водитель:
Тихий саботаж. Они работают – один человек на легковом ряду, и один – на грузовом. В Румынии то же самое, три таможенника работают. В Латвии работают так же, спустя рукава, и в Литве.

За октябрь очереди грузовиков на въезд в Литву выросли более чем в 3,5 раза. Нагрузка на пункты пропуска сильно увеличилась после того, как в августе наши соседи закрыли два погранперехода. Водители признаются: за то время, которое они провели в ожидании на границе, можно было совершить еще по одному рейсу.

Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы-7

Федор Бандрабур, водитель:
Ночью приехал, девять часов отстоял, а бывает по трое и четверо суток. А то и больше.

Самая большая очередь сегодня перед пунктом пропуска «Бенякони». Желающих выехать более 750-ти, и эта цифра растет с каждым днем. За последние сутки границу пересекли всего 140 большегрузов, при этом пропускная способность пункта на порядок выше. На таможне ситуацию называют критической.

Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы-10

Олег Паращенко, начальник таможенного поста «Бенякони» Гродненской региональной таможни:
За прошедшие сутки контролирующими службами литовской стороны было принято не более 40 % транспорта от возможного количества. На сопредельном с «Каменным Логом» пункте пропуска «Мядининкай» – лишь 20 %.

Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы-13

Обстановка на других направлениях не лучше. За прошлый месяц очереди в Латвию выросли более чем в четыре раза. Сейчас выезд в эту прибалтийскую страну возможен только через один пункт пропуска. Но наши европейские соседи не предпринимают даже попыток улучшить обстановку. Пограничная политика прибалтов и поляков больше похожа на провокацию. Транспортный коллапс создается искусственно, это уже очевидно. И не раз действия политиков сопредельных стран приводили даже к акциям протеста со стороны тех, кто буквально живет в очередях.

Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы-16

Алина Мычко, корреспондент:
Больше всего легковых машин скопилось на границе с Польшей. Сейчас их там порядка 60-ти. Но эта цифра покажется смешной по сравнению с количеством ожидающих выезда в Литву фур. Их в очередях более 1 500. Среднее время ожидания превышает пять дней.

Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы-19

Наши соседи закрывают пункты пропуска в одностороннем порядке. Предлоги находят различные. В то же время, какое бы измерение не приобретало политическое противостояние, Беларусь прилагает максимум усилий, чтобы сохранить логистические цепочки и нормализовать ситуацию на границе. К сожалению, соседей не выбирают. И пока те отгораживаются заборами и опускают шлагбаумы, мы по-прежнему призываем к здравому смыслу.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Юлия Мычко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Призёры конкурса «Семья года» предложили Наталье Кочановой ввести орден отца
31 октября 2023 16:56

Призёры конкурса «Семья года» предложили Наталье Кочановой ввести орден отца

Первый «небоскрёб» Минска строили без башенных кранов и бульдозера. Чем уникален Дом правительства?
31 октября 2023 16:50

Первый «небоскрёб» Минска строили без башенных кранов и бульдозера. Чем уникален Дом правительства?

Лукашенко о доступности электричества: «Надо помогать нашим людям, для чего же мы живём и работаем?»
31 октября 2023 16:40

Лукашенко о доступности электричества: «Надо помогать нашим людям, для чего же мы живём и работаем?»