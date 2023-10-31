Водители неделю стоят в очереди, чтобы въехать в ЕС! Последние новости с границы

Транспортный коллапс. Ситуацию, сложившуюся в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза, уже называют критической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там продолжают скапливаться очереди. Количество легковых автомобилей и фур на всех погранпереходах превысило 2 тысячи. Литовское направление самое загруженное. Время ожидания порой доходит до недели. Репортаж с границы Алины Мычко.

Четвертые сутки Сергей Сорочану стоит в очереди на границе и не питает надежд пройти контроль раньше пятницы. Мужчина везет в Молдову ковры. Каждый час простоя отражается на итоговой стоимости продукции – переплачивает, естественно, покупатель. Но европейским чиновникам не до простых людей. В общем, на западном направлении без перемен.

Сергей Сорочану, водитель:

Тихий саботаж. Они работают – один человек на легковом ряду, и один – на грузовом. В Румынии то же самое, три таможенника работают. В Латвии работают так же, спустя рукава, и в Литве. За октябрь очереди грузовиков на въезд в Литву выросли более чем в 3,5 раза. Нагрузка на пункты пропуска сильно увеличилась после того, как в августе наши соседи закрыли два погранперехода. Водители признаются: за то время, которое они провели в ожидании на границе, можно было совершить еще по одному рейсу.

Федор Бандрабур, водитель:

Ночью приехал, девять часов отстоял, а бывает по трое и четверо суток. А то и больше. Самая большая очередь сегодня перед пунктом пропуска «Бенякони». Желающих выехать более 750-ти, и эта цифра растет с каждым днем. За последние сутки границу пересекли всего 140 большегрузов, при этом пропускная способность пункта на порядок выше. На таможне ситуацию называют критической.

Олег Паращенко, начальник таможенного поста «Бенякони» Гродненской региональной таможни:

За прошедшие сутки контролирующими службами литовской стороны было принято не более 40 % транспорта от возможного количества. На сопредельном с «Каменным Логом» пункте пропуска «Мядининкай» – лишь 20 %.

Обстановка на других направлениях не лучше. За прошлый месяц очереди в Латвию выросли более чем в четыре раза. Сейчас выезд в эту прибалтийскую страну возможен только через один пункт пропуска. Но наши европейские соседи не предпринимают даже попыток улучшить обстановку. Пограничная политика прибалтов и поляков больше похожа на провокацию. Транспортный коллапс создается искусственно, это уже очевидно. И не раз действия политиков сопредельных стран приводили даже к акциям протеста со стороны тех, кто буквально живет в очередях.

Алина Мычко, корреспондент:

Больше всего легковых машин скопилось на границе с Польшей. Сейчас их там порядка 60-ти. Но эта цифра покажется смешной по сравнению с количеством ожидающих выезда в Литву фур. Их в очередях более 1 500. Среднее время ожидания превышает пять дней.