Политолог из Германии: миллионные потоки беженцев из Афганистана вот-вот могут двинуться в сторону Европы
Новости Беларуси. Миграционный вопрос вот уже сколько времени отодвигает на второй план большинство других тем из мировой повестки, сообщили в программе «Неделя». Найти на него ответы Минск предлагал Европе не единожды. Однако всякий раз получал отказ.
Александр Рар, политолог (Германия):
Это конец Европы. Это все понимают. Поэтому Европа не знает, что делает. С одной стороны, закрывает все пути, но в то же самое время сильные и умелые проникают в Европу и дальше будут проникать через границы. Я не думаю, что Европа, исходя из своего либерального духа и законодательства будет строить новые Берлинские стены.
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Миграция стала лишь зеркалом для современной европейской демократии. Она увидела и испугалась сама себя.
Александр Рар:
Меркель отмалчивается, но в то же самое время мы видим, что европейцы начинают очень серьезно нервничать, потому что действительно эти миллионные потоки беженцев из Афганистана вот-вот могут двинуться в сторону Европы. Пока Европейский союз придерживается тактики: готов раздавать большие деньги налево и направо фактически всем соседним странам Афганистана, чтобы они принимали беженцев, но не пропускали их дальше в Европу.
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Европейские функционеры больше не хотят щелкать каблуками перед американским генералитетом. Европейские функционеры даже готовы покинуть строй Североатлантического Альянса.
Александр Рар:
Запад не понимает традиционное общество этих стран, наивно полагая, что они хотят примкнуть к либеральным ценностям. Та же самая проблема здесь. Когда люди приезжают сюда, очень много представителей ислама у нас сейчас в Европе живут, тут наивно тоже на Западе считают, что эти люди, когда будут несколько лет жить у нас в Европе, станут либералами и примут контекст либеральных ценностей. Они верят, что они будут создавать свои исламские сообщества. Вводить где-то у себя где-то свои правила игры, где-то захватывать власть даже. Тоже наивно.