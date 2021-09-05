Политолог из Германии: миллионные потоки беженцев из Афганистана вот-вот могут двинуться в сторону Европы

Новости Беларуси. Миграционный вопрос вот уже сколько времени отодвигает на второй план большинство других тем из мировой повестки, сообщили в программе «Неделя». Найти на него ответы Минск предлагал Европе не единожды. Однако всякий раз получал отказ.

Александр Рар, политолог (Германия):

Это конец Европы. Это все понимают. Поэтому Европа не знает, что делает. С одной стороны, закрывает все пути, но в то же самое время сильные и умелые проникают в Европу и дальше будут проникать через границы. Я не думаю, что Европа, исходя из своего либерального духа и законодательства будет строить новые Берлинские стены. Владимир Макей: предлагали консультации Евросоюзу по вопросам нелегальной миграции, но они отказываются Миграция стала лишь зеркалом для современной европейской демократии. Она увидела и испугалась сама себя.

Александр Рар:

Меркель отмалчивается, но в то же самое время мы видим, что европейцы начинают очень серьезно нервничать, потому что действительно эти миллионные потоки беженцев из Афганистана вот-вот могут двинуться в сторону Европы. Пока Европейский союз придерживается тактики: готов раздавать большие деньги налево и направо фактически всем соседним странам Афганистана, чтобы они принимали беженцев, но не пропускали их дальше в Европу.

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