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Бариста, официант, повар. В Лепельском центре трудовой и социально-бытовой реабилитации обучают людей с инвалидностью

05 сентября 2021 18:13
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси проживают более 570 тысяч людей с ограниченными возможностями. Каждый из них нуждается в особой безбарьерной среде и заботе. Речь идет не только о медицинском обслуживании. За каждым диагнозом прежде всего человек, который хочет зарабатывать собственные деньги, обустраивать жилье и быть полноценной (без ограничений) частью общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О профессиональной реабилитации и социальной адаптации – в материале Виктора Пралича.

Бариста, официант, повар. В Лепельском центре трудовой и социально-бытовой реабилитации обучают людей с инвалидностью-1

Сегодня в нашей стране людям с инвалидностью уделяется большое внимание. Они не остаются на произвол судьбы. Существуют специальные программы реабилитации и адаптации инвалидов и в обществе, и в профессиональной деятельности. Пример того – открытие садоводческой и кулинарной мастерских в Лепельском центре трудовой и социально-бытовой реабилитации. Возвели здание за короткий срок. Здесь под присмотром специалистов воспитанники центра смогут освоить азы профессии баристы, официанта и повара. А в дальнейшем продолжить обучение уже в колледже или техникуме.

Бариста, официант, повар. В Лепельском центре трудовой и социально-бытовой реабилитации обучают людей с инвалидностью-4

Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
Ребята и люди с инвалидностью, которые будут приходить в эти отделения, будут получать первые навыки профессии (садоводство, растениеводство). Они могут их потом использовать при обучении в учреждениях, лицеях, колледжах. Эти навыки будут давать им возможность легко и просто поступить в данное учреждение.

Бариста, официант, повар. В Лепельском центре трудовой и социально-бытовой реабилитации обучают людей с инвалидностью-7

В Лепельском центре трудовой и социально-бытовой реабилитации занимаются около полусотни жителей района. Это одно из самых современных и многопрофильных учреждений . Здесь и тренажерный зал, и IT-кабинет, где учат быть продвинутыми юзерами.

Бариста, официант, повар. В Лепельском центре трудовой и социально-бытовой реабилитации обучают людей с инвалидностью-10

Виктор Пралич, корреспондент:
На этом развитие центра не заканчивается. В планах строительство гостиницы для инвалидов. Это повысит доступность обслуживания таких людей со всей Витебской области. Появится объект уже в 2022 году.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Вера Астапенко # Виктор Пралич # Фотофакт

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