«Они вызвали бурю негодования у себя в стране». Николай Щёкин о реакции общественности на миграционный кризис в Польше

Новости Беларуси. Миграционный вопрос вот уже сколько времени отодвигает на второй план большинство других тем из мировой повестки, сообщили в программе «Неделя». Найти на него ответы Минск предлагал Европе не единожды. Однако всякий раз получал отказ.

Николай Щекин, политический аналитик:

В связи с этим инициатива главы государства относительно ОДКБ, ШОС, чтобы действительно по периметру СНГ создать непроходимую систему для мигрантов и обезопасить себя, – это очень актуально. Мы помним, как Меркель на своей территории приняла два миллиона беженцев и что получилось. Пенсионеров насильственно выселили из всех арендованных ими жилых помещений, а там поселили мигрантов. И этих пенсионеров, скажем так, упекли в дома престарелых. А во время пандемии они там и умерли.

Владимир Макей: предлагали консультации Евросоюзу по вопросам нелегальной миграции, но они отказываются

Всех беременных в Беларусь не выбросишь, а в литовском приграничье действительно бум рождаемости. У мигрантов. Это слишком беспокоит местных жителей.