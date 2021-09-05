«Они вызвали бурю негодования у себя в стране». Николай Щёкин о реакции общественности на миграционный кризис в Польше
Новости Беларуси. Миграционный вопрос вот уже сколько времени отодвигает на второй план большинство других тем из мировой повестки, сообщили в программе «Неделя». Найти на него ответы Минск предлагал Европе не единожды. Однако всякий раз получал отказ.
Николай Щекин, политический аналитик:
В связи с этим инициатива главы государства относительно ОДКБ, ШОС, чтобы действительно по периметру СНГ создать непроходимую систему для мигрантов и обезопасить себя, – это очень актуально. Мы помним, как Меркель на своей территории приняла два миллиона беженцев и что получилось. Пенсионеров насильственно выселили из всех арендованных ими жилых помещений, а там поселили мигрантов. И этих пенсионеров, скажем так, упекли в дома престарелых. А во время пандемии они там и умерли.
Владимир Макей: предлагали консультации Евросоюзу по вопросам нелегальной миграции, но они отказываются
Всех беременных в Беларусь не выбросишь, а в литовском приграничье действительно бум рождаемости. У мигрантов. Это слишком беспокоит местных жителей.
Николай Щекин:
То, что уже общественные организации приезжают к польско-белорусской границе и пытаются увидеть своими глазами, что происходит, стало камнем преткновения для самого правительства Польши. Они не ожидали такого отклика в общественности. То есть теперь они уже вызвали бурю негодования у себя в стране. Таким образом, мы видим уже явные преступные действия руководства Польши, тем более Литвы и Латвии, которые, я думаю, должны быть осуждены в том числе. Пройдет время – и этим будет заниматься Международный трибунал. Те попытки убийств, те попытки издевательств и издевательства, в том числе третирование людей, говорят о том, что методы коллективного Запада не меняются со времен инквизиции и фашистской Германии. Все осталось прежним.