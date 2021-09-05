БТР даже проехал над её головой. Что происходило с Юлией Артюх на полигоне Лосвидо

Новости Беларуси. Освещать учения «Запад-2021» будут сотни журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это та тема для репортера, когда нужно, что называется, пройти огонь и воду. Такова профессия тех, кто говорит и показывает. И в этом деле тоже нужна и важна тренировка. Юлия Артюх отправилась на полигон Лосвидо в Витебской области.

Юлия Артюх, СТВ:

В готовности силовых структур защищать государственные границы и осуществлять миротворческие миссии сомнений нет, но увидеть это своими глазами – другое. Нам удалось поработать в эдакой горячей точке, сменить привычные условия работы на приближенные к условиям военного конфликта. И, оказалось, эта задача не из легких. Но бросать вызов самому себе уже вошло в привычку на фоне прошлогодних событий.

Учения по экстремальной журналистике организовало Министерство обороны. Это уникальные сборы, позволившие журналистам и блогерам поработать в составе миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. И эта уникальность именно в возможности прочувствовать на себе все моменты работы военных профессионалов во время боевых действий. Учения проходили на полигоне Лосвидо Витебской области. Военные о курсе экстремальной журналистики: у вас был щадящий режим, а у него одна мысль – как добраться до кровати

До пункта назначения мы добирались по воздуху, на вертолете. Далее начались суровые будни бойца. Вводный курс воздушно-десантной подготовки и первый прыжок, правда, с вышки. Вообще, в Беларуси не существует однозначного понятия «военный журналист». Это скорее медийщики, которые попросту освещают события, связанные с белорусской армией.

Но тем не менее в зонах боевых действий во всем мире ежегодно погибают десятки военкорров. Сложившаяся геополитическая ситуация заставляет и белорусских журналистов посмотреть под другим углом на свои компетенции. Потому, собственно, мы оказались на полигоне, где все было в полной боевой. Передвижение на БТРах, в том числе по воде, марш-бросок в бронежилетах весом 12 килограммов, ночлег в лесу в палатках. Прочувствовали на себе полевой быт.

Несколько точек, которые мы должны будем пройти. В конце мы должны будем обнаружить тайник с заложенным нашим объектом.

Юлия Артюх:

В рамках обучения топографии, ориентированию на местности искали еду в лесу по карте с использованием компаса. Посылку с сухпайками спрятали, как уже потом выяснилось, на дереве в пчелином улье. Но, пожалуй, самым эмоциональным в легенде этих учений стало столкновение с бандформированием. На пути следования БТРов, в которых мы и находились, устроили засаду, беспощадно и по-настоящему нас захватили в плен. «В обычной жизни не доведётся увидеть человека с отстреленной кистью». Артюх о том, что пришлось испытать журналистам

Стресс, страх, боль. Искусственно созданная ситуация позволила нам прочувствовать психологическую угрозу, с которой может столкнуться военный корреспондент. На протяжении всех учений нам не давали расслабляться и все время держали в напряжении, как в физическом, так и в эмоциональном. Помимо всего, в обычной жизни не доведется увидеть человека, например, с отстреленной кистью.

Но во всех ситуациях в условиях боевых действий важно совладать с собой, четко и быстро ориентироваться, уметь оказать первую помощь себе и другим и при этом еще заниматься непосредственно своей задачей – освещать происходящее с места событий. Предупрежден – значит вооружен. И теперь, получив этот бесценный опыт, белорусские журналисты и блогеры вооружены не только словом. А я предлагаю прочувствовать, как это было.