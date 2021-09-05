«Живёшь как дома». В Богушевском доме-интернате помогают детям с особенностями развития

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси проживают более 570 тысяч людей с ограниченными возможностями. Каждый из них нуждается в особой безбарьерной среде и заботе. Речь идет не только о медицинском обслуживании. За каждым диагнозом прежде всего человек, который хочет зарабатывать собственные деньги, обустраивать жилье и быть полноценной (без ограничений) частью общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе в Лепеле открыли сразу две обучающие мастерские для белорусов с инвалидностью. На базе местного центра социального обслуживания они получат основы (к слову, востребованных сегодня) профессий: кассира, повара-кондитера, баристы. Попробовать свежую выпечку, пиццу, капучино и даже сладкую вату в исполнении слушателей курса – их будет 30 – уже можно в инклюзивном кафе, оно открылось вместе с кулинарной мастерской. Еще 40 человек будут осваивать навыки садовода: учиться не только выращивать цветы и овощи, но и составлять из них букеты и композиции.

О профессиональной реабилитации и социальной адаптации – в материале Виктора Пралича.

Богушевский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. Вот уже почти полстолетия здесь проживают, обучаются, проходят адаптацию и реабилитируются инвалиды. У каждого свой диагноз. Но это не преграда преподавателям упорным трудом делать вместе первые шаги. Не только в прямом смысле. Здесь работают различные мастерские – от трудовых, где обучаются забивать гвозди ногой, до художественных – рисовать на песке без рук.