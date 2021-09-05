«Живёшь как дома». В Богушевском доме-интернате помогают детям с особенностями развития
Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси проживают более 570 тысяч людей с ограниченными возможностями. Каждый из них нуждается в особой безбарьерной среде и заботе. Речь идет не только о медицинском обслуживании. За каждым диагнозом прежде всего человек, который хочет зарабатывать собственные деньги, обустраивать жилье и быть полноценной (без ограничений) частью общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе в Лепеле открыли сразу две обучающие мастерские для белорусов с инвалидностью. На базе местного центра социального обслуживания они получат основы (к слову, востребованных сегодня) профессий: кассира, повара-кондитера, баристы. Попробовать свежую выпечку, пиццу, капучино и даже сладкую вату в исполнении слушателей курса – их будет 30 – уже можно в инклюзивном кафе, оно открылось вместе с кулинарной мастерской. Еще 40 человек будут осваивать навыки садовода: учиться не только выращивать цветы и овощи, но и составлять из них букеты и композиции.
О профессиональной реабилитации и социальной адаптации – в материале Виктора Пралича.
Богушевский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. Вот уже почти полстолетия здесь проживают, обучаются, проходят адаптацию и реабилитируются инвалиды. У каждого свой диагноз. Но это не преграда преподавателям упорным трудом делать вместе первые шаги. Не только в прямом смысле. Здесь работают различные мастерские – от трудовых, где обучаются забивать гвозди ногой, до художественных – рисовать на песке без рук.
Учить не жизни, а жить здесь начинают с самых элементарных вещей. Как правильно сервировать стол, приготовить самостоятельно еду. Многие вещи для них были вовсе непонятны.
Татьяна Солопова, психолог Богушевского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития:
Как пользоваться стиральной машиной, для чего она нужна, какие программы заложены в эту машину, что нужно сделать и какая последовательность. Мы начинаем с ребятами на уроках практико-ориентированных изучать с нуля то, что нужно сделать в обычной реальной жизни.
Эта фоторамка с воспитанниками дома-интерната стоит на самом видном месте. Для проживающих здесь они кумиры. Именно на них стремятся быть похожи – стать самостоятельными и жить полноценной жизнью. У этих ребят мечта стала на несколько шагов ближе. Или почти осуществилась. Они дружной компанией живут не в стенах интерната, а в доме. У ребят не только общее жилье, но и общее хозяйство, земельный участок. И уже несколько сотен литров закаток с собственного огорода.
Юрий Сущенко, воспитанник Богушевского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития:
Живешь как дома. По два человека в комнате. Убираешься, ухаживаешь за собой. Я надеюсь, что я восстановлюсь, найду работу и буду работать.
Вопрос трудоустройства для трех выпускниц Богушевского дома-интерната уже не актуален.
Алена Селенкова, швея 3-го разряда предприятия «Нить»:
Работаю уже седьмой год. В этом году будет семь лет. Дали общежитие от работы.
Андрей Катассонов в свои 23 прошел не через один дом-интернат. Но смотреть вперед с оптимизмом ему ничего не мешает. После восстановления трудоспособности он помогал пенсионерам как соцработник. Но с первого сентября сменил свой статус на студента. Пока живет в общежитии, но не за горами время, когда Андрей получит социальное жилье.
Андрей Катассонов, житель Орши:
Я учусь на цветовода-озеленителя и штукатура-маляра. Хочу получить профессию, чтобы у меня было образование, чтобы я мог работать, зарабатывать деньги. Я хочу научиться и штукатурить, собираюсь в дальнейшем купить дачу. Обустроить. Я буду уметь все делать.