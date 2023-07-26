Турчин о развитии Солигорска: «Уже 50 млн вложено, и это не предел»

Новости Беларуси. Соответствовать статусу столицы белорусских шахтеров и при этом сохранить красоту. Развитие Солигорска обсудили на выездном совещании с участием главы Миноблисполкома Александра Турчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Соответствовать статусу столицы белорусских шахтеров и при этом сохранить красоту. Развитие Солигорска обсудили на выездном совещании с участием главы Миноблисполкома Александра Турчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Тех, кто занимается благоустройством, губернатор ориентирует подойти к работам по-хозяйски и нестандартно. Впереди немало знаковых событий. Уже в августе город примет гостей II Игр стран СНГ и отпразднует 65-летие. А в сентябре здесь пройдет областной праздник «Дожинки». Поэтому обновление масштабное. Сейчас завершается реконструкция Дворца культуры, корпусов больницы, совершенствуется инфраструктура.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Город требует значительного вложения средств. Сегодня уже более 50 миллионов вложено, и мы видим, что это еще не предел. И состояние улично-дорожной сети, и благоустройство дворовых территорий, и капитальный текущий ремонт домов, и автостанции, и объекты социальной сферы, Дворец культуры. Это говорит о том, что мы хотим, чтобы Солигорск приобрел лоск, те условия, которым он должен соответствовать.
В преддверии II Игр стран СНГ особе внимание спортивным объектам. Готовность теннисного манежа «Шахтер» оценил губернатор. Объект станет одной из площадок для соревнований.
Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Здесь мы проводили чемпионат Республики Беларусь. Все прошло на достойном уровне. Безусловно, объект небольшую реконструкцию пройдет. Дополнительные трибуны на 600 мест, на 5-е число запланировано открытие. При этом для болельщиков и самих спортсменов будут предложены и туристические маршруты. В принципе, мы уверены в том, что город погрузится в праздник спортивный.
Руководство области также побывало в Солигорском государственном колледже. Часть его корпусов не используется. Учащиеся занимаются в новых. Поэтому здание станет культурным центром – с библиотекой, художественной школой и галереей.