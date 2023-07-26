Прямой эфир

Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ

26 июля 2023 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Быть в форме! До старта II Игр стран СНГ чуть больше недели. Более 16 тысяч элементов брендированной экипировки уже создали в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одежда для спортсменов, волонтеров, медиков и организаторов. В швейных цехах по-летнему горячо!

Как на ткани распускаются белорусские васильки, почему экипировка волонтеров будет ярче и сколько предметов одежды включат в гардероб наших спортсменов? Расскажет Кристина Протосовицкая.

Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ-1

Более 10 километров ткани и 30 литров краски. Один из самых крупных заказов – одеть каждого причастного к II Играм СНГ – отправился на швейное производство в Пинске. Уже в апреле дизайнеры принялись разрабатывать лекала для будущей экипировки. Эскиз, подбор тканей и цветовой гаммы. Чтобы создать единый образ белорусской команды, продумывали каждый оттенок и полутон.

Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ-4

Анна Галковская, художник-модельер швейного предприятия:
Куртка церемонии награждения. Здесь использованы элементы нашего василька стилизованного. Она более светлая, яркая, чтобы спортсмены выглядели достойно.

С эскизов все цвета и оттенки переносятся на ткань. Форма II Игр СНГ включает и обязательные элементы в виде надписей и национальной символики. К слову, принты – самый трудоемкий и технологичный этап производства. Перенос рисунка требует температуры в 190 градусов.

Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Знаменитый белорусский василек оживет на футболках спортсменов. Это процесс печати. По сути, такой большой промышленный принтер сперва наносит рисунок на бумагу, а затем в точности перенесет на ткань.

Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ-10

А в этих цехах уже рождалась форма белорусских атлетов для Европейских и Олимпийских игр. Двадцатилетний путь пинского предприятия – от шести швей до масштабного производства – закалил командный дух. Ведь в швейном деле, как и в спорте, он решает все.

Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ-13

Галина Жовклая, мастер цеха швейного предприятия:
Мы шьем форму для наших спортсменов на Игры СНГ не просто – мы их заряжаем энергией, чтобы они победили. Мы будем гордиться их результатами. И мы гордимся, что принимаем в этом участие и есть наш вклад в Игры СНГ.

В швейном цеху по-летнему горячо. Гардероб II Игр СНГ включает 26 предметов – от кепки до утепленного жилета. 16 тысяч элементов экипировки уже отправились по адресам обладателей. Одежда для спортсменов, медицинской службы, допинг-контроля, волонтеров и даже танцоров – финальные швы и строчки.

Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ-16

Алла Калина, начальник производства швейного предприятия:
Вся форма лицо наших спортсменов. Поэтому все отнеслись основательно, трудились. Желаем нашим спортсменам высоких результатов, успехов. И будем ждать с нетерпением открытия Игр. И смотреть с гордостью, что мы изготавливали эту одежду, и спортсмены тоже с гордостью носили эту экипировку.

Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ-19

До старта II Игр СНГ остается девять дней. Девять дней до момента, когда для белорусских спортсменов и болельщиков начнется время ярких побед. И в это время среди прочего важно, чтобы костюм сидел как влитой. Об этом уже позаботились.

# Игры стран СНГ # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё
26 июля 2023 16:58

«Здесь очень комфортно». Белорусские военнослужащие бесплатно получают в собственность арендное жильё

«От одного взяткодателя получена криптовалюта на сумму 76 тысяч рублей». Почему цифровая коррупция распространена?
26 июля 2023 16:07

«От одного взяткодателя получена криптовалюта на сумму 76 тысяч рублей». Почему цифровая коррупция распространена?

Криптовалюту используют для финансирования террористической деятельности. Как обнаруживают такие случаи?
26 июля 2023 16:05

Криптовалюту используют для финансирования террористической деятельности. Как обнаруживают такие случаи?