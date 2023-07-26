Уже изготовлено 16 тысяч элементов! Съездили на производство, где шьют форму для II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Быть в форме! До старта II Игр стран СНГ чуть больше недели. Более 16 тысяч элементов брендированной экипировки уже создали в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одежда для спортсменов, волонтеров, медиков и организаторов. В швейных цехах по-летнему горячо! Как на ткани распускаются белорусские васильки, почему экипировка волонтеров будет ярче и сколько предметов одежды включат в гардероб наших спортсменов? Расскажет Кристина Протосовицкая.

Более 10 километров ткани и 30 литров краски. Один из самых крупных заказов – одеть каждого причастного к II Играм СНГ – отправился на швейное производство в Пинске. Уже в апреле дизайнеры принялись разрабатывать лекала для будущей экипировки. Эскиз, подбор тканей и цветовой гаммы. Чтобы создать единый образ белорусской команды, продумывали каждый оттенок и полутон.

Анна Галковская, художник-модельер швейного предприятия:

Куртка церемонии награждения. Здесь использованы элементы нашего василька стилизованного. Она более светлая, яркая, чтобы спортсмены выглядели достойно. С эскизов все цвета и оттенки переносятся на ткань. Форма II Игр СНГ включает и обязательные элементы в виде надписей и национальной символики. К слову, принты – самый трудоемкий и технологичный этап производства. Перенос рисунка требует температуры в 190 градусов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Знаменитый белорусский василек оживет на футболках спортсменов. Это процесс печати. По сути, такой большой промышленный принтер сперва наносит рисунок на бумагу, а затем в точности перенесет на ткань.

А в этих цехах уже рождалась форма белорусских атлетов для Европейских и Олимпийских игр. Двадцатилетний путь пинского предприятия – от шести швей до масштабного производства – закалил командный дух. Ведь в швейном деле, как и в спорте, он решает все.

Галина Жовклая, мастер цеха швейного предприятия:

Мы шьем форму для наших спортсменов на Игры СНГ не просто – мы их заряжаем энергией, чтобы они победили. Мы будем гордиться их результатами. И мы гордимся, что принимаем в этом участие и есть наш вклад в Игры СНГ. В швейном цеху по-летнему горячо. Гардероб II Игр СНГ включает 26 предметов – от кепки до утепленного жилета. 16 тысяч элементов экипировки уже отправились по адресам обладателей. Одежда для спортсменов, медицинской службы, допинг-контроля, волонтеров и даже танцоров – финальные швы и строчки.

Алла Калина, начальник производства швейного предприятия:

Вся форма – лицо наших спортсменов. Поэтому все отнеслись основательно, трудились. Желаем нашим спортсменам высоких результатов, успехов. И будем ждать с нетерпением открытия Игр. И смотреть с гордостью, что мы изготавливали эту одежду, и спортсмены тоже с гордостью носили эту экипировку.