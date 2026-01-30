Полезные советы во время гололёда! Как правильно падать и какой походкой ходить? Поговорили с травматологом

Что такое «ватрушка», с чем ее едят? Что делать, если приземлился мягким местом на твердый лед? Об этом рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Алексей Римашевский, детский травматолог-ортопед. Юрий Царев, ведущий:

Дети радуются снегу, но не всегда эта радость заканчивается положительно. Расскажите про самые распространенные травмы вот в этот период.



Алексей Римашевский, травматолог-ортопед:

В эту зиму топ самых частых травм – это гололедные травмы, потому что никто не застрахован выйти из дома и поскользнуть на ступеньках. Но если мы говорим более глобально про детские развлечения, это, конечно, «ватрушки». Последние лет пять набирают обороты эти снаряды для развлечений. Раньше они использовались только в специально отведенных местах, были инструктора, которые регулировали очередь и поток, то сейчас они используются везде, на непроверенных горках. А это такая вещь, которую даже при соблюдении всех правил безопасности – вы никак не сможете ей управлять. Юрий Царев:

Что касается гололедных травм, как правильно падать?