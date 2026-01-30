Полезные советы во время гололёда! Как правильно падать и какой походкой ходить? Поговорили с травматологом
Что такое «ватрушка», с чем ее едят? Что делать, если приземлился мягким местом на твердый лед? Об этом рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Алексей Римашевский, детский травматолог-ортопед.
Юрий Царев, ведущий:
Дети радуются снегу, но не всегда эта радость заканчивается положительно. Расскажите про самые распространенные травмы вот в этот период.
Алексей Римашевский, травматолог-ортопед:
В эту зиму топ самых частых травм – это гололедные травмы, потому что никто не застрахован выйти из дома и поскользнуть на ступеньках. Но если мы говорим более глобально про детские развлечения, это, конечно, «ватрушки». Последние лет пять набирают обороты эти снаряды для развлечений. Раньше они использовались только в специально отведенных местах, были инструктора, которые регулировали очередь и поток, то сейчас они используются везде, на непроверенных горках. А это такая вещь, которую даже при соблюдении всех правил безопасности – вы никак не сможете ей управлять.
Юрий Царев:
Что касается гололедных травм, как правильно падать?
Алексей Римашевский:
Нужно учиться. Во-первых, базовые зарядки. Должен быть у человека мышечный каркас, мышечная память, которая поможет ему сгруппироваться в нужный момент.
Александра Каштанова, ведущая:
Как вести себя в гололед? Как правильно ходить?
Алексей Римашевский:
Когда мы выходим из дома при гололеде, мы должны ставить ногу не параллельно земле, а чуть-чуть отклоняя вбок, чтобы шла опора пятки на землю, а стопы смотрели не параллельно друг дружке.
Юрий Царев:
То есть «пингвинами» ходим?
Алексей Римашевский:
«Пингвинами» лучше всего выворачиваться.
Какие первые меры принять, если травма все-таки случилась? Смотрите в видео.