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Новости по тегу #Алексей Римашевский

Школьный автобус «Неман» – Римашевский рассказал о новинке Минского завода колесных тягачей
03 июля 2026 09:00

Школьный автобус «Неман» – Римашевский рассказал о новинке Минского завода колесных тягачей

Полезные советы во время гололёда! Как правильно падать и какой походкой ходить? Поговорили с травматологом
30 января 2026 08:34

Полезные советы во время гололёда! Как правильно падать и какой походкой ходить? Поговорили с травматологом

Как белорусские военные используют искусственный интеллект? Оценили милитари-новинки
02 марта 2025 17:09

Как белорусские военные используют искусственный интеллект? Оценили милитари-новинки

МЗКТ отмечает 70-летний юбилей – лучших сотрудников наградили во Дворце Республики
23 июля 2024 17:00

МЗКТ отмечает 70-летний юбилей – лучших сотрудников наградили во Дворце Республики

Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко
30 января 2020 19:55

Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко