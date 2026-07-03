Новости по тегу #Алексей Римашевский

Новинка от оборонного предприятия – школьный автобус «Неман». Модель на собственном шасси предназначена для безопасной и комфортной перевозки детей.
«Когда мы выходим из дома при гололеде, мы должны ставить ногу не параллельно земле, а чуть-чуть отклоняя вбок, чтобы шла опора пятки на землю, а стопы смотрели не параллельно друг дружке».
В 2024 году в Вооруженные Силы поступило 24 новых образцов вооружения и техники. Особое внимание уделили борьбе с дронами. Это одна из основных задач для оборонного комплекса страны. Белорусские военные привлекают ИИ и другие новейшие технологии.
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