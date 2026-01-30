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В Новополоцке открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Изумруд»

30 января 2026 08:22
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Улучшенная инфраструктура, повышенная комфортность, безопасность и энергоэффективность. Таким после масштабной реконструкции стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Изумруд» в Новополоцке. Здание возвели в 1969-м и оно требовало серьезной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новополоцке открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Изумруд»-2

За год полностью отремонтировали кровлю, обновили чашу 25-метрового бассейна с подогревом дорожек, внедрили современную автоматизированную систему водоподготовки. Также отремонтировали раздевалки, душевые, спортивный зал, сауну и фойе. Обновили фасад здания, где установили новую световую вывеску.

В Новополоцке открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Изумруд»-4

Игорь Бурмистров, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета:
Уверен, зная и по истории, что этот объект будет очень востребован. Потому что город у нас молодой, город у нас спортивный, у нас новополочане за спортивный, здоровый образ жизни. Мы на этом не останавливаемся. У нас есть дальнейшие планы по улучшению спортивной материально-технической базы в нашем городе, которые будут реализовываться, в том числе и в этом году, и в следующем году. 

В Новополоцке открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Изумруд»-6

Денис Фатеев, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома:
Это прекрасный объект, который объединит жителей города Новополоцка, гостей города Новополоцка, которые позволят им совершенствовать, развивать и формировать свой активный, здоровый образ жизни. 

Теперь в сутки «Изумруд» сможет принимать до 800 человек. На его базе будет проводиться подготовка спортивного резерва страны.

# Игорь Бурмистров # Спорт Беларуси

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