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В лицее БГУ прошёл финал фестиваля-конкурса молодых дизайнеров «Созвездие»

30 января 2026 08:30
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В лицее БГУ прошел финал фестиваля-конкурса молодых дизайнеров «Созвездие». Коллекции презентовали около 80 студентов из четырех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лицее БГУ прошёл финал фестиваля-конкурса молодых дизайнеров «Созвездие»-2

Всего поступило около 200 заявок. Однако в финал прошли лишь самые талантливые и креативные. Это студенты из Беларуси, России, Казахстана и Азербайджана. Во время модного показа продемонстрировали комплекты авангардной и вечерней одежды для молодежи. Также в этом году особое внимание уделили костюмам, выполненным в национальном стиле. Жюри оценивало работы по содержанию концепции и визуальному оформлению. 

В лицее БГУ прошёл финал фестиваля-конкурса молодых дизайнеров «Созвездие»-4

Мария Рунец-Бац, студентка Академии архитектуры и искусств Южного Федерального университета (Россия):
У меня коллекция нарядной женской одежды «Импера». Источником вдохновения для коллекции служит средневековое рыцарство. Можно увидеть элементы рыцарского костюма, доспехов. Также главенствующая роль в образах коллекции имеет образ Жанны д'Арк. 

В лицее БГУ прошёл финал фестиваля-конкурса молодых дизайнеров «Созвездие»-6

Елена Атрахович, заведующий кафедрой дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций БГУ:
Мы даем студентам возможность проявить себя, может быть, даже где-то ярче, чем в учебной аудитории. Потому что когда они выполняют задание в учебной аудитории, там стоит определенная учебная задача, весьма ограниченная, которая направлена на развитие тех или иных навыков. А конкурс, но они более свободны. Они, конечно, под руководством преподавателя работают, но они работают более свободно и, получается, может даже где-то ярче, креативнее.

Фестиваль-конкурс «Созвездие» призван поддержать талантливую молодежь. Кроме того, это площадка для обмена креативными идеями и опытом среди студентов и заказчиков кадров. 

# Мода # Мода в Беларуси

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