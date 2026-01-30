В лицее БГУ прошёл финал фестиваля-конкурса молодых дизайнеров «Созвездие»

Всего поступило около 200 заявок. Однако в финал прошли лишь самые талантливые и креативные. Это студенты из Беларуси, России, Казахстана и Азербайджана. Во время модного показа продемонстрировали комплекты авангардной и вечерней одежды для молодежи. Также в этом году особое внимание уделили костюмам, выполненным в национальном стиле. Жюри оценивало работы по содержанию концепции и визуальному оформлению.

Мария Рунец-Бац, студентка Академии архитектуры и искусств Южного Федерального университета (Россия): У меня коллекция нарядной женской одежды «Импера». Источником вдохновения для коллекции служит средневековое рыцарство. Можно увидеть элементы рыцарского костюма, доспехов. Также главенствующая роль в образах коллекции имеет образ Жанны д'Арк.

Елена Атрахович, заведующий кафедрой дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций БГУ:

Мы даем студентам возможность проявить себя, может быть, даже где-то ярче, чем в учебной аудитории. Потому что когда они выполняют задание в учебной аудитории, там стоит определенная учебная задача, весьма ограниченная, которая направлена на развитие тех или иных навыков. А конкурс, но они более свободны. Они, конечно, под руководством преподавателя работают, но они работают более свободно и, получается, может даже где-то ярче, креативнее.

Фестиваль-конкурс «Созвездие» призван поддержать талантливую молодежь. Кроме того, это площадка для обмена креативными идеями и опытом среди студентов и заказчиков кадров.