Покупают свитера с воротниками, оленями. Какой цвет моден этой зимой в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Какой в этом сезоне отечественный зимний стиль?

Антон Ярощик, художник-модельер:

Теплый. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Главное правило? Антон Ярощик:

Да. Все-таки людям холодно. Мы сейчас не будем акцентировать на голых лодыжках, потому что это веяние такое. Все равно людям с наступлением холодов хочется уюта, тепла. Особенно Новый год влияет на это, зимняя сказка. Все покупают себе свитера с воротниками, оленями. Это очень положительно. Но и, в принципе, продажи одежды с содержанием шерсти вырастают с октября.

Алена Родовская:

А цвет какой моден нынче? Антон Ярощик:

Не все устали от зеленого, я так скажу. Екатерина Забенько:

Как же Very Peri знаменитый? Алена Родовская:

Это же не зеленый. Это фиолет.

Ольга Евлаш, актриса, модель, начинающий дизайнер одежды:

Да, я хотела добавить про модный, в тренде фиолетовый цвет. Екатерина Забенько:

Антон, замечается такая тенденция, что смотрим мы за границу, как одеваются люди – где, в общем-то, потеплее – и стараемся это привнести в нашу белорусскую зиму? Антон Ярощик:

Конечно, все к этому стремятся. Но надо делать сноску: кто-то это понимает, кто-то – нет. Плюс с комфортом: кому-то, например, до работы добираться на метро 15 минут, а кому-то два часа ехать. То есть еще на это нужно обращать внимание. Кто-то сел в машину, поехал. Екатерина Забенько:

Михаил Косарев у нас есть, эксперт моды, который наверняка своим образом хочет продемонстрировать, как правильно, модно и красиво одеваться зимой, чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно. Так что же делать, Миша?