Покупают свитера с воротниками, оленями. Какой цвет моден этой зимой в Беларуси?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какой в этом сезоне отечественный зимний стиль?
Антон Ярощик, художник-модельер:
Теплый.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Главное правило?
Антон Ярощик:
Да. Все-таки людям холодно. Мы сейчас не будем акцентировать на голых лодыжках, потому что это веяние такое. Все равно людям с наступлением холодов хочется уюта, тепла. Особенно Новый год влияет на это, зимняя сказка. Все покупают себе свитера с воротниками, оленями. Это очень положительно. Но и, в принципе, продажи одежды с содержанием шерсти вырастают с октября.
Алена Родовская:
А цвет какой моден нынче?
Антон Ярощик:
Не все устали от зеленого, я так скажу.
Екатерина Забенько:
Как же Very Peri знаменитый?
Алена Родовская:
Это же не зеленый. Это фиолет.
Ольга Евлаш, актриса, модель, начинающий дизайнер одежды:
Да, я хотела добавить про модный, в тренде фиолетовый цвет.
Екатерина Забенько:
Антон, замечается такая тенденция, что смотрим мы за границу, как одеваются люди – где, в общем-то, потеплее – и стараемся это привнести в нашу белорусскую зиму?
Антон Ярощик:
Конечно, все к этому стремятся. Но надо делать сноску: кто-то это понимает, кто-то – нет. Плюс с комфортом: кому-то, например, до работы добираться на метро 15 минут, а кому-то два часа ехать. То есть еще на это нужно обращать внимание. Кто-то сел в машину, поехал.
Екатерина Забенько:
Михаил Косарев у нас есть, эксперт моды, который наверняка своим образом хочет продемонстрировать, как правильно, модно и красиво одеваться зимой, чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно. Так что же делать, Миша?
Михаил Косарев, эксперт индустрии красоты и моды:
Если не считать то, что я на автомобиле езжу, зимнюю одежду практически не ношу. То есть максимум – это у меня пальто меховое из натурального меха. Я, как обычно, приверженец все-таки стильных людей. А стиль – это индивидуальность. Поэтому смотреть на какие-то тренды, как одеваются все вокруг – я не приверженец этого. Если смотреть, что большинство людей сейчас – граждан Республики Беларусь – одеваются в Европе или в Москве, или в Петербурге, в принципе, то, конечно же, понятно, к какому стилю они сразу будут относиться. То бишь если это Италия, то понятно, это будут какие-то более постельные цвета. Если это Франция, может, чуть-чуть будет поярче.
Екатерина Забенько:
Миша, идешь по улице – когда идешь по улице, а не едешь в автомобиле – выхватывает глаз опытный, наметанный какие-то модные образы? Или все-таки люди зимой стараются потеплее одеться, в пуховики, одеяла замотаться?
Михаил Косарев:
Это редкость.
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