«Достаточно брендов масс-маркета». Насколько модно одеваются белорусы и как выглядеть стильно по доступной цене?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вы довольны, мужчины, когда вы выходите на улицы Минска, как выглядят модницы этим сезоном?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что мужчины обрадовались хотя бы тому, что уже масок на лицах нет.
Алена Родовская:
Вот кто-то цепляет взгляд? Вы довольны, как одеваются белоруски? Или без стилиста точно уже ничего не получается в этой жизни?
Антон Ярощик, художник-модельер:
По-разному бывает. У нас, в принципе, сейчас есть достаточно брендов масс-маркета с доступной стоимостью, чтобы все могли позволить себе одеться.
Алена Родовская:
Более-менее слиться в толпе.
Антон Ярощик:
И в этих магазинах все представлено капсульно, то есть там сложно что-то испортить. Бывает умудряются, конечно. Но опять же, вопрос к энергетике. Когда идет человек, улыбается, ты не будешь смотреть на длину его пуховика.
Елена Войтехович, врач-гинеколог:
Я бы вот хотела дополнить. Это зависит еще от регионов, в котором у нас проживают белорусы. Я как-то бывала в Бресте. Там очень стильные люди. Я сама родом из маленького города, из Рогачева Гомельской области. Когда ты приезжаешь домой, там все серые, спокойные, все в пуховичках, шарфиках – такие бабушки.
Здесь вопрос такой: муж у меня из Новополоцка, приезжаешь туда, там свой стиль. То есть, я считаю, тут вопрос опять же таких дуновений, наверное. И вопрос еще финансовый. То есть давайте не будем это исключать. Может быть, я бы очень хотела одеться в норку, даже не беря зеленое направление, течения экологические. Но, например, я не могу себе этого позволить. Поэтому у нас еще всегда нужно оценивать желание и возможности.
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