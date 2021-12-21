«Достаточно брендов масс-маркета». Насколько модно одеваются белорусы и как выглядеть стильно по доступной цене?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы довольны, мужчины, когда вы выходите на улицы Минска, как выглядят модницы этим сезоном? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что мужчины обрадовались хотя бы тому, что уже масок на лицах нет. Алена Родовская:

Вот кто-то цепляет взгляд? Вы довольны, как одеваются белоруски? Или без стилиста точно уже ничего не получается в этой жизни?

Антон Ярощик, художник-модельер:

По-разному бывает. У нас, в принципе, сейчас есть достаточно брендов масс-маркета с доступной стоимостью, чтобы все могли позволить себе одеться. Алена Родовская:

Более-менее слиться в толпе. Антон Ярощик:

И в этих магазинах все представлено капсульно, то есть там сложно что-то испортить. Бывает умудряются, конечно. Но опять же, вопрос к энергетике. Когда идет человек, улыбается, ты не будешь смотреть на длину его пуховика.