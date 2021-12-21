«Короткие брюки начали заправлять в длинные носки». Как возникают новые модные образы?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как вы относитесь к молодым людям, которые носят коротенькие джинсики, у них голые щиколотки? С чем вообще связан этот феномен? Кто это придумал? Почему зимой на самом деле не боятся отмораживать себе все?