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«Короткие брюки начали заправлять в длинные носки». Как возникают новые модные образы?

21 декабря 2021 12:29
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к молодым людям, которые носят коротенькие джинсики, у них голые щиколотки? С чем вообще связан этот феномен? Кто это придумал? Почему зимой на самом деле не боятся отмораживать себе все?

«Короткие брюки начали заправлять в длинные носки». Как возникают новые модные образы?-1

Светлана Скорнякова, тщательно подходит к выбору модной одежды:
Мне кажется, сейчас модны высокие носки.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И высокие кроссовки. Сейчас мамы могу вздохнуть свободнее.

Светлана Скорнякова:
Почему-то, да. Мне кажется, что ребята подтвердят, что уже входит в моду.

«Короткие брюки начали заправлять в длинные носки». Как возникают новые модные образы?-4

Антон Ярощик, художник-модельер:
Да, короткие брюки начали заправлять в длинные носки.

Алена Родовская:
Вот видите, мода диктует абсолютно все.

Антон Ярощик:
Конечно, да. В основном, это какие-то западные образы, которые наблюдаются в опять же Instagram и переносятся в наши реалии, не обращая внимания на морозец.

На это еще можно смотреть без слез. Как одеться стильно и тепло? Мнение художника-модельера – подробнее здесь.

# Мода # общество # Елена Кругликова # Светлана Скорнякова # Алена Родовская # Антон Ярощик # Фотофакт

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