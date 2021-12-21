«Короткие брюки начали заправлять в длинные носки». Как возникают новые модные образы?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к молодым людям, которые носят коротенькие джинсики, у них голые щиколотки? С чем вообще связан этот феномен? Кто это придумал? Почему зимой на самом деле не боятся отмораживать себе все?
Светлана Скорнякова, тщательно подходит к выбору модной одежды:
Мне кажется, сейчас модны высокие носки.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И высокие кроссовки. Сейчас мамы могу вздохнуть свободнее.
Светлана Скорнякова:
Почему-то, да. Мне кажется, что ребята подтвердят, что уже входит в моду.
Антон Ярощик, художник-модельер:
Да, короткие брюки начали заправлять в длинные носки.
Алена Родовская:
Вот видите, мода диктует абсолютно все.
Антон Ярощик:
Конечно, да. В основном, это какие-то западные образы, которые наблюдаются в опять же Instagram и переносятся в наши реалии, не обращая внимания на морозец.
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