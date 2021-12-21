На это ещё можно смотреть без слёз. Как одеться стильно и тепло? Мнение художника-модельера

Елена Кругликова , ведущая ток-шоу: На самом деле пуховиков сейчас огромное количество. Ими забиты все прилавки, начиная с рыночных, заканчивая дорогими вывесками в торговых галереях. Хорошо, когда это качественный пуховик, когда он сохраняет тепло всю зиму.

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Антон Ярощик, художник-модельер:

Чтобы перышки не выпадали из него.

Елена Кругликова:

Да, расскажите, как правильно выбирать утеплитель в пуховиках?

Антон Ярощик:

Там обычно еще пишут градусные промежутки, в которых можно носить, чуть ли не до плюс 50-ти. Естественно, эти бренды, которые позиционируют себя, как одежду для отдыха в горах и так далее, в наших реалиях, в городе выглядят достаточно хорошо. Если там нет действительно каких-то дополнительных деталей, типа строп на рукавах, огромных карманов, надписей. Достаточно сдержано. Так что даже офисный работник может себе это спокойно позволить, если пуховик не увеличивает вас на четыре размера. То есть тут более или менее все адекватно смотрится, когда плюс каких-нибудь два размера – на это еще можно без слез смотреть. Потом уже тяжело.

Опять же, многие прибегают именно к оверсайзу. Огромные, широкие пуховики, пальто утепленные, их по-разному называют. Людям нравится. Это выглядит стильнее, чем какой-то прямой подпоясанный пуховик.