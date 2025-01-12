Показывали звериный оскал! Мнение Ермошиной о наблюдателях из недружественных стран

Лидия Ермошина, государственный деятель Республики Беларусь:

Даже наблюдатели из дружественных нам стран, если они входили в состав миссии, они иногда начинали вести так же, по-звериному, показывать звериный оскал, как и все остальные, потому что у них были такие инструкции. Поэтому это было очень сложно. Особенно это было сложно потому, что приезжали же долгосрочные миссии наблюдательные. Они разворачивали где-нибудь в гостинице штаб-квартиру, они нанимали свой персонал, они набирали переводчиков и специалистов из числа недружественных граждан по рекомендации политических партий, чтобы те предоставляли информацию.

Предвзятое отношение. Они создавали группы. И вот самая главная была группа юридическая. В основном это были выходцы из бывшего Советского Союза. Правда, руководил ими всегда еврокомиссар определенный, который давал установки. И вот они начинали, они проверяли каждый документ. Доходило до того, что они пытались в ящики столов наших залезть. Мы старались идти на компромисс, с чем-то соглашались, что-то, может быть, меняли в практике и так далее, чтобы им угодить. Сразу же могу сказать, все равно выходило не очень. Правда, они всегда в любом заключении отмечали, это, наверное, была единственная позитивная открытость и хорошее сотрудничество с Центральной комиссией.

Но вы понимаете, это тяжело, это предвзято, это сложно. Они приезжали, они ездили целенаправленно. Но я сразу же могу сказать, все равно это повышает квалификацию. У нас поэтому и юристы такие были, просто асы. Давайте не будем забывать о международной конференции. Вот сейчас пишут, что Лавров, когда выступал на конференции ОБСЕ, то американцы и другие европейские послы вышли из зала. Так вот они выходили так, когда выступала Ермошина. Поэтому я приблизилась как-то к Лаврову или он ко мне.