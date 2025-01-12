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«Центральная комиссия не знает фактов предательства и измены» – Ермошина о ситуации в 2020-м

12 января 2025 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – государственный деятель Республики Беларусь Лидия Ермошина.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А как вы оцениваете ситуацию 2020 года? В том же МИД очень много кто переобулся.

«Центральная комиссия не знает фактов предательства и измены» – Ермошина о ситуации в 2020-м-2

Лидия Ермошина, государственный деятель Республики Беларусь:
Было такое. Это говорит о том, что не те, наверное, люди были приняты на работу. Это недостатки, в том числе, в кадровой политике, которая была. Я могу вам сказать, Центральная комиссия не знает фактов предательства и измены. А у нас очень маленький коллектив, очень уязвимый, это обычные люди. Но никто из них никогда меня не предал и не подставил.

Подробности в видео.

# ЦИК Беларуси # Выборы # Президентские выборы # Лидия Ермошина # Александр Осенко

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