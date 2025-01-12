«Центральная комиссия не знает фактов предательства и измены» – Ермошина о ситуации в 2020-м

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – государственный деятель Республики Беларусь Лидия Ермошина.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А как вы оцениваете ситуацию 2020 года? В том же МИД очень много кто переобулся.