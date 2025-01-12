Эта кампания предсказуема! Прогноз от Лидии Ермошиной по выборам Президента Беларуси в 2025-м

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – государственный деятель Республики Беларусь Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина, государственный деятель Республики Беларусь:

Как спокойную, предсказуемую. Это самое мое любимое состояние. Чем мне дорога пенсия? Полной предсказуемостью. Я знаю, что произойдет завтра, послезавтра, конечно, если не заболеешь. И эта кампания предсказуемая, это самая лучшая ситуация. Потому что предсказуемость позволяет людям, которые делают это дело, работать в спокойном режиме, продумывать свои действия, меньше ошибаться.

Александр Осенко:

С какой еще кампанией можно сравнить эту кампанию?

Лидия Ермошина:

Все сравнивают с 2015 годом. Наверное, да. Я бы сказала, что у нас и 2001 год был достаточно спокойный. И предсказуемый. Да, была борьба нешуточная. Было очень много наблюдателей иностранных. Впервые у нас работали миссии, которые вообще на нас учились работать. Это миссия СНГ, миссия Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы, очень много было из ОБСЕ, оппозиция наша, так сказать, была весьма активна. У нас было зарегистрировано порядка 26 инициативных групп. Еще 2001 год характеризуется откровенной массовой изменой некоторых соратников. Достаточно привести в пример посла Беларуси в Латвии господина Маринича.