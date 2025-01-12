«Неделю не спала вообще». Ермошина вспомнила, что чувствовала, когда её назначили председателем ЦИК

Лидия Ермошина, государственный деятель Республики Беларусь:

Мне было 43 года, когда меня назначили.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Страшно было?

Лидия Ермошина:

Ужасно. Неделю не спала вообще.

Александр Осенко:

Вспомните эти эмоции.

Лидия Ермошина:

Тогда был самый настоящий конституционный кризис. Был объявлен референдум 1996 года, тогдашний временный председатель ЦИК Гончар пришел в Центральную комиссию, он вообще был из депутатов Верховного Совета тринадцатого созыва, который восстал против Президента, сказал, что я пришел сюда, чтобы этот референдум сделать недействительным. Президент понял, что референдум в таких условиях и проводить не надо в силу того, что он будет сорван. Было принято решение Гончара отстранить от должности, а поскольку Президент не обладал тогда правом назначать членов ЦИК, то всех членов Центральной комиссии, которые были, а мы же были общественники, пригласили в Администрацию Президента. Я сама приехала на один день, что называется даже без зубной щетки, с одной сумочкой. Пригласили и стали выяснять, кто станет председателем. Как-то члены комиссии склонились к мысли, что должна это быть я. Так я приехала в Минск юрисконсультом Бобруйского горисполкома, а поехала за зубной щеткой председателем ЦИК. Я посмотрела на главу Администрации, это был Михаил Владимирович Мясникович, говорю: так это же как рядового сделать генералом. Он говорит: не совсем, младшего лейтенанта.