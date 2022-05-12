Прямой эфир

Глава Хабаровского края: «Мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы»

12 мая 2022 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Опыт сотрудничества Беларуси с Россией должен быть востребован и притягателен для других стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 мая на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава Хабаровского края: «Мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы»-1

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России:  
Мы готовы закупать дорожную технику, мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы на крупных стройках. В Хабаровском крае сейчас ведется модернизация восточного полигона БАМа, строится частная Тихоокеанская дорога, новые порты, международные терминалы, аэропорты. И очень много объектов дорожного хозяйства, жилищное строительство. Александра Григорьевича я пригласил в Хабаровский край. Есть что посетить. И обязательно матч «Динамо-Минск» – «Амур», КХЛ. Мы Александра Григорьевича ждем, поддержать белорусскую команду.  

Читайте также:  

Борис Грызлов Александру Лукашенко: «У вас было очень мощное выступление 9 Мая, мы все его слышали»  

Лукашенко о преодолении санкций в сотрудничестве с Россией: мы можем справиться с любыми проблемами  

Александр Лукашенко: мы должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта  

# Беларусь-Россия # общество # Михаил Дегтярев # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Массового характера это носить не будет. В Беларуси будут судить заочно тех, кто находится за границей
12 мая 2022 16:38

Массового характера это носить не будет. В Беларуси будут судить заочно тех, кто находится за границей

«Практически заявительный принцип». Как в Беларуси хотят упростить законодательство по строительству?
12 мая 2022 16:29

«Практически заявительный принцип». Как в Беларуси хотят упростить законодательство по строительству?

Александр Лукашенко: мы должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта
12 мая 2022 16:16

Александр Лукашенко: мы должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта