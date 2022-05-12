Глава Хабаровского края: «Мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы»

Новости Беларуси. Опыт сотрудничества Беларуси с Россией должен быть востребован и притягателен для других стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 мая на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России:

Мы готовы закупать дорожную технику, мы интересуемся строителями из Беларуси. У нас есть некоторый дефицит сегодня рабочей силы на крупных стройках. В Хабаровском крае сейчас ведется модернизация восточного полигона БАМа, строится частная Тихоокеанская дорога, новые порты, международные терминалы, аэропорты. И очень много объектов дорожного хозяйства, жилищное строительство. Александра Григорьевича я пригласил в Хабаровский край. Есть что посетить. И обязательно матч «Динамо-Минск» – «Амур», КХЛ. Мы Александра Григорьевича ждем, поддержать белорусскую команду.

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