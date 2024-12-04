Может появиться контактный дерматит. Врач рассказала, как спасти кожу от сухости зимой

Зимой наша кожа страдает от перепадов температуры и воздействия холодного ветра, что может вызвать такое неприятное состояние, как контактный дерматит. Также низкая влажность воздуха и постоянное воздействие центрального отопления могут сушить кожу, делая ее более уязвимой для раздражителей.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:

Данный процесс может появиться у любого человека. Главное – постараться этого избежать. В холодное время года следует защищать руки механически, обязательно носим перчатки. Также существует множество специальных кремов, которые необходимо наносить не меньше чем за 30 минут до выхода из дома, они создают защитную пленку и не дают обветрить кожу.

Симптомы контактного дерматита могут включать в себя зуд, покраснение, шелушение и сухость кожи. В некоторых случаях может появиться даже болезненность. Со временем на поверхности пятен могут образоваться трещины и корки. Чаще всего контактный дерматит возникает на коже рук, лица и шеи.

Татьяна Вертиховская:

Чтобы избегать обострения состояния, необходимо использовать плотные бальзамы или эмоленты, например, бепантен. Также вы можете наносить данные средства на ночь плотным слоем, чтобы увеличить воздействие данного средства на кожу. Если вы заметили, что на коже кистей появляются болезненные трещины, можно попробовать наносить заживляющие кремы, например, кремы с серебром.