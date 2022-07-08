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Пока за рубежом переименовывают улицы, в Минске стараются сохранить историю. Почему так происходит и кто здесь прав?

08 июля 2022 06:48
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Всего в Минске порядка 1400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека?  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Пока за рубежом переименовывают улицы, в Минске стараются сохранить историю. Почему так происходит и кто здесь прав?-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Мне бы хотелось затронуть международную составляющую. Например, недавно была новость, что в Риге хотят переименовать улицы, которые названы в честь русских поэтов, ученых. Как относиться к таким фактам, когда просто историю пытаются перечеркнуть, забыть, как и не было?  

Пока за рубежом переименовывают улицы, в Минске стараются сохранить историю. Почему так происходит и кто здесь прав?-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:  
Конечно, сложно судить о тех решениях, которые принимаются, тем более даже не в нашей республике, где-то за рубежом. А через 10 лет они будут переименовывать опять заново, или будут садиться за стол чиновники и думать: как дальше переименовывать? Этот процесс можно назвать бесконечным. Все заняты работой: думают, как переименовать улицы. Поэтому я к этому вопросу, конечно, отношусь крайне скептически.  

Пока за рубежом переименовывают улицы, в Минске стараются сохранить историю. Почему так происходит и кто здесь прав?-7

Людмила Альховикова, секретарь комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:  
Наша комиссия в этом плане как-то больше единодушна, чем неединодушна. Не потому что, может быть, у нас самые разные люди, в частности, даже пенсионеры есть, которые когда-то занимались историей. Сейчас не занимаются работой конкретной, но входят в нашу комиссию, потому что знают. У нас очень сегодня единодушно, что не стоит, в общем-то, заниматься переименованием. Потому что история – вещь такая, надо это сохранять – то, что было когда-то.  

Илона Волынец, СТВ:  
Наверное, справедливо, что самая большая улица в городе носит название проспект Независимости. Иван Иванович, вы с этим поспорите тоже?  

Пока за рубежом переименовывают улицы, в Минске стараются сохранить историю. Почему так происходит и кто здесь прав?-10

Иван Сацукевич, историк, член комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:  
Почему? Неплохое название.  

Кристина Сущеня:  
Почему неплохое?  

Иван Сацукевич:  
Если вы меня спросите, сколько имен было у этой улицы, я вам скажу – 16 всего. Это огромный список. Называется проспект Независимости с 2005 года. Это оправдано.  

Людмила Альховикова:  
Да, это оправдано.  

Иван Сацукевич:  
Все-таки не соглашусь, переименования должны быть. Точечными, но где-то должны быть.  

Кристина Сущеня:  
Важно, что улицы нашего города хранят память.  

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# Улицы Минска # общество # Кристина Сущеня # Артем Цуран # Людмила Альховикова # Илона Волынец # Иван Сацукевич # Фотофакт

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