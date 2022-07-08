Пока за рубежом переименовывают улицы, в Минске стараются сохранить историю. Почему так происходит и кто здесь прав?

Всего в Минске порядка 1400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Мне бы хотелось затронуть международную составляющую. Например, недавно была новость, что в Риге хотят переименовать улицы, которые названы в честь русских поэтов, ученых. Как относиться к таким фактам, когда просто историю пытаются перечеркнуть, забыть, как и не было?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Конечно, сложно судить о тех решениях, которые принимаются, тем более даже не в нашей республике, где-то за рубежом. А через 10 лет они будут переименовывать опять заново, или будут садиться за стол чиновники и думать: как дальше переименовывать? Этот процесс можно назвать бесконечным. Все заняты работой: думают, как переименовать улицы. Поэтому я к этому вопросу, конечно, отношусь крайне скептически.