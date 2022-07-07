Какими тайнами окутаны улицы Минска? На этот вопрос ответили эксперты

Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Интересно узнать какие-то факты. Какая самая длинная улица? Самая короткая – это какая? Библиотечная? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Людмила Альховикова, секретарь Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Я не задавалась никогда этим вопросом, какая у нас самая короткая улица.

Иван Сацукевич, историк, член Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Я думаю, что самый коротенький у нас объект – это Козьмо-Демьяновский спуск, 80 метров в длину. Самый длинный – проспект Независимости, 15 километров. Кристина Сущеня, СТВ:

Сколько за год появляется новых улиц? Ведь понятно, Минск у нас застраивается. Есть ли какая-то статистика в этом плане?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей Минска:

Все зависит от того, как развивается тот или иной микрорайон. Потому что изначально название того или иного объекта нужно непосредственно строителям. В особенности ввода объектов в эксплуатацию должны быть уже названия, номера, впоследствии домов и так далее. В отдельный год бывает больше десятка таких названий, а бывает два-три всего лишь. Людмила Альховикова:

Ноль даже было, вообще ни одной. Артем Цуран:

Когда таких объектов не появляется. Кристина Сущеня:

В этом случае как? То есть выслушать пожелания жителей вряд ли получится, потому что это новый район, то есть новая застройка. Как в таких ситуациях получается?

Иван Сацукевич:

Здесь мы можем открыть исторические карты, посмотреть на город через историю. Мы можем увидеть какие-то забытые деревни, которые, например, были снесены, хутора, урочища. Вот вам будет пример исторического наименования. Людмила Альховикова:

После этого открываем список, который у нас есть из 80 наименований, и смотрим, что может подойти к этому конкретному месту. Иван Сацукевич:

Да, если мы ничего не подберем исторического, смотрим из тех персоналий, которые предлагаются. Людмила Альховикова:

Сегодня всем известна улица Зыбицкая. Вспомните, как она называлась совсем недавно? Иван Сацукевич:

До 2010 года.