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Какими тайнами окутаны улицы Минска? На этот вопрос ответили эксперты

07 июля 2022 13:52
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Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека?  Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. 

Илона Волынец, СТВ:  
Интересно узнать какие-то факты. Какая самая длинная улица? Самая короткая – это какая? Библиотечная? Поправьте меня, если я ошибаюсь.  

Какими тайнами окутаны улицы Минска? На этот вопрос ответили эксперты -1

Людмила Альховикова, секретарь Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:  
Я не задавалась никогда этим вопросом, какая у нас самая короткая улица.  

Какими тайнами окутаны улицы Минска? На этот вопрос ответили эксперты -4

Иван Сацукевич, историк, член Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:  
Я думаю, что самый коротенький у нас объект – это Козьмо-Демьяновский спуск, 80 метров в длину. Самый длинный – проспект Независимости, 15 километров.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Сколько за год появляется новых улиц? Ведь понятно, Минск у нас застраивается. Есть ли какая-то статистика в этом плане?  

Какими тайнами окутаны улицы Минска? На этот вопрос ответили эксперты -7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей Минска:  
Все зависит от того, как развивается тот или иной микрорайон. Потому что изначально название того или иного объекта нужно непосредственно строителям. В особенности ввода объектов в эксплуатацию должны быть уже названия, номера, впоследствии домов и так далее. В отдельный год бывает больше десятка таких названий, а бывает два-три всего лишь.  

Людмила Альховикова:  
Ноль даже было, вообще ни одной.  

Артем Цуран:  
Когда таких объектов не появляется.  

Кристина Сущеня:  
В этом случае как? То есть выслушать пожелания жителей вряд ли получится, потому что это новый район, то есть новая застройка. Как в таких ситуациях получается?  

Какими тайнами окутаны улицы Минска? На этот вопрос ответили эксперты -10

Иван Сацукевич:  
Здесь мы можем открыть исторические карты, посмотреть на город через историю. Мы можем увидеть какие-то забытые деревни, которые, например, были снесены, хутора, урочища. Вот вам будет пример исторического наименования.  

Людмила Альховикова:  
После этого открываем список, который у нас есть из 80 наименований, и смотрим, что может подойти к этому конкретному месту.  

Иван Сацукевич:  
Да, если мы ничего не подберем исторического, смотрим из тех персоналий, которые предлагаются.  

Людмила Альховикова:  
Сегодня всем известна улица Зыбицкая. Вспомните, как она называлась совсем недавно?  

Иван Сацукевич:  
До 2010 года.  

Какими тайнами окутаны улицы Минска? На этот вопрос ответили эксперты -13

Илона Волынец:  
Уже все забыли.  

Иван Сацукевич:  
12 лет тому назад она называлась Торговой.  

Людмила Альховикова:  
Название прижилось. Хотя тогда были вопросы, как это, Зыбицкая?  

Кристина Сущеня:  
Все уже забыли, как она называлась до этого.  

Людмила Альховикова:  
Совершенно верно.  

Илона Волынец:  
Есть какая-то покрытая мраком, мифами интересная история про какую-нибудь улицу?  

Какими тайнами окутаны улицы Минска? На этот вопрос ответили эксперты -16

Иван Сацукевич:  
Я обожаю улицу Комсомольскую и мечтаю о том, чтобы когда-нибудь ей вернули историческое название совместными усилиями.  

Артем Цуран:  
Про переименование мы уже сказали.  

Иван Сацукевич:  
Она была названа когда-то в честь святого, который был защитником города Минска, в честь святого Фелициана. Это улица Фелицианская была.  

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