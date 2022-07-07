«Названия должны быть эстетичными». Почему сейчас улицу в честь Беды уже бы не приняли?
Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Вы говорите: многие не знают, на какой улице живут. Удивительный факт, возможно, кто-то не знает: улица Короткевича, большинство думают, что она названа в честь классика белорусской литературы, а это не так.
Иван Сацукевич, историк, член Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:
Это абсолютно не так. Дмитрий Короткевич – это подпольщик, который погиб в Минске в Великую Отечественную войну. Улицы писателя Короткевича в Минске нет.
Илона Волынец, СТВ:
А почему? Это какая-то тоже, может быть, историческая несправедливость.
Иван Сацукевич:
Потому что еще в 1964 году эта улица появилась, когда звезда знаменитости писателя Короткевича только еще забиралась наверх. Получается, сейчас улица Короткевича-подпольщика есть, а Владимира Короткевича-писателя нет.
Людмила Альховикова, секретарь Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:
Две улицы не могут быть.
Иван Сацукевич:
Одинаковыми абсолютно. Это тоже проблема.
Людмила Альховикова:
Это по закону.
Илона Волынец:
Бывают же у нас такие созвучные улицы.
Иван Сацукевич:
Все наверняка знают – метро «Московская», улица Московская. Найти в Минске человека, который не попался на эту удочку, практически невозможно.
Кристина Сущеня:
Особенно приезжие.
Илона Волынец:
Тут сами минчане путаются.
Иван Сацукевич:
«Могилевская» – метро в одном месте, улица Могилевская – совершенно в другом. Когда ты не уточнишь, что именно имеешь в виду, можно серьезно ошибиться и опоздать на встречу.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей Минска:
Будем считать это городской изюминкой.
Кристина Сущеня:
Изюминка нашего большого города. Раз мы заговорили о метро, наверное, по праву стоит сказать о новых названиях станций метро. Например, очень многих волнует, пользователи в Сети негодуют: «Почему Шейпичи? Что такое Переспа?» Поправьте меня, если я, конечно, неправа. Но почему так?
Артем Цуран:
У Ивана по этому поводу целый есть трактат.
Иван Сацукевич:
Шейпичи – это название деревни, которая упоминается еще в XVI веке. Кстати, деревушка до сих пор сохранилась, по-моему, в Ленинском районе Минска.
Кристина Сущеня:
Я все рано буду настаивать, как мы, белорусы, говорим: не мілагучна. Все равно, на мой взгляд, есть улицы, которые звучат, может быть, не так.
Иван Сацукевич:
Дело в том, что в нашей комиссии мы исходим из трех принципов. Первый принцип – это историчность названия. Во-вторых, названия должны быть эстетичными, мілагучнымi.
Людмила Альховикова:
Мне так прыемна. Шэйпічы. Чаму вы так?
Кристина Сущеня:
Я уже про другое.
Илона Волынец:
Мы уже про улицу Беды, Серова.
Людмила Альховикова:
Ну что вы? Улица Леонида Беды. Леонид Беда – это же герой Советского Союза.
Илона Волынец:
Так никто не оспаривает, кто эти люди. Просто насколько это звучит.
Людмила Альховикова:
В те времена, когда наименовали эту улицу. Может быть, сегодня мы бы воздержались.
Иван Сацукевич:
Сегодня мы точно бы воздержались от улицы Беды.
Людмила Альховикова:
Случилось, это было. Это история нашего города.
Иван Сацукевич:
Та же улица Серова, которая совершенно, конечно, не звучит. Кстати, в то время был известнейший белорусский ученый по фамилии Блиодухо. Очень заслуженный ученый, знаменитейший академик. Хотели назвать улицу, но все-таки приняли взвешенное решение. Все-таки улица, наверное, будет слишком лишней.
Кристина Сущеня:
Когда поступают обращения, понятно, кто-то хочет увековечить память. А в плане не мілагучна? Кто-то с такой просьбой обращается: переименовать, потому что не нравится?
Артем Цуран:
Есть в комиссии лингвисты. Наши коллеги, скажем так, прорабатывают эти вопросы. Здесь все-таки сводимся к тому, насколько глубоко исторична эта личность, важна для нас, города, страны, жителей.
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