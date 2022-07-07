«Названия должны быть эстетичными». Почему сейчас улицу в честь Беды уже бы не приняли?

Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Вы говорите: многие не знают, на какой улице живут. Удивительный факт, возможно, кто-то не знает: улица Короткевича, большинство думают, что она названа в честь классика белорусской литературы, а это не так.

Иван Сацукевич, историк, член Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Это абсолютно не так. Дмитрий Короткевич – это подпольщик, который погиб в Минске в Великую Отечественную войну. Улицы писателя Короткевича в Минске нет. Илона Волынец, СТВ:

А почему? Это какая-то тоже, может быть, историческая несправедливость. Иван Сацукевич:

Потому что еще в 1964 году эта улица появилась, когда звезда знаменитости писателя Короткевича только еще забиралась наверх. Получается, сейчас улица Короткевича-подпольщика есть, а Владимира Короткевича-писателя нет.

Людмила Альховикова, секретарь Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Две улицы не могут быть. Иван Сацукевич:

Одинаковыми абсолютно. Это тоже проблема. Людмила Альховикова:

Это по закону. Илона Волынец:

Бывают же у нас такие созвучные улицы. Иван Сацукевич:

Все наверняка знают – метро «Московская», улица Московская. Найти в Минске человека, который не попался на эту удочку, практически невозможно. Кристина Сущеня:

Особенно приезжие. Илона Волынец:

Тут сами минчане путаются. Иван Сацукевич:

«Могилевская» – метро в одном месте, улица Могилевская – совершенно в другом. Когда ты не уточнишь, что именно имеешь в виду, можно серьезно ошибиться и опоздать на встречу.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей Минска:

Будем считать это городской изюминкой. Кристина Сущеня:

Изюминка нашего большого города. Раз мы заговорили о метро, наверное, по праву стоит сказать о новых названиях станций метро. Например, очень многих волнует, пользователи в Сети негодуют: «Почему Шейпичи? Что такое Переспа?» Поправьте меня, если я, конечно, неправа. Но почему так? Артем Цуран:

У Ивана по этому поводу целый есть трактат. Иван Сацукевич:

Шейпичи – это название деревни, которая упоминается еще в XVI веке. Кстати, деревушка до сих пор сохранилась, по-моему, в Ленинском районе Минска. Кристина Сущеня:

Я все рано буду настаивать, как мы, белорусы, говорим: не мілагучна. Все равно, на мой взгляд, есть улицы, которые звучат, может быть, не так. Иван Сацукевич:

Дело в том, что в нашей комиссии мы исходим из трех принципов. Первый принцип – это историчность названия. Во-вторых, названия должны быть эстетичными, мілагучнымi.