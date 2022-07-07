Сожгли всю деревню за убийство немецкого офицера. Митинг-реквием собрал людей в деревне Шауличи
Новости Беларуси. Последняя купальская ночь жителей деревни Шауличи. В Волковысском районе вспоминают страшную трагедию, которая случилась на рассвете 7 июля 1943-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фашисты сожгли ее в Купальскую ночь. Историю жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи читайте здесь.
В мемориальном комплексе митинг-реквием собирает много людей, в том числе родственников погибших от рук фашистов. Вспоминают, как накануне рокового дня неподалеку от Шаулич партизаны убили немецкого офицера, как за это нацисты решили отомстить. На рассвете деревню окружили солдаты и полицаи. Прикладами автоматов поднимали с постелей ни в чем не повинных людей. Мужчин отправляли в один сарай, женщин с детьми – в другой. 366 местных жителей расстреливали, сжигали, заживо закапывали в землю. Среди них – 120 детей. Все дома и местная школа были сожжены дотла.
Лев Михалевич, житель Волковыска:
Родные здесь. Тетка родная (мамина сестра), муж ее и дочка Валюшка.
– И все погибли?
–Да.
Леонарда Ванович, жительница агрогородка Князево:
Мы сюда приезжаем по мере возможности, чтобы почтить память. До слез пробирает.
Елена Блажиевская, жительница городского поселка Красносельский:
Трэба сахраніць. Трэба сахраніць, каб гэта не адбылося, каб не паўтарылася. Каб дзеці помнілі, каб унукі нашы памяталі, каб любілі сваю Радзіму, як любілі мы яе.
Сегодня деревни Шауличи нет ни на одной географической карте – она не возродилась. На месте трагедии теперь мемориальный комплекс, где каждый может позвонить в колокол скорби и памяти.
«Пхала лісце ў рот, каб хоць не крычаць». Воспоминания белоруски о дне, когда фашисты сожгли ее родную деревню вместе с жителями. Подробнее.