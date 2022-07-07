Сожгли всю деревню за убийство немецкого офицера. Митинг-реквием собрал людей в деревне Шауличи

Новости Беларуси. Последняя купальская ночь жителей деревни Шауличи. В Волковысском районе вспоминают страшную трагедию, которая случилась на рассвете 7 июля 1943-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фашисты сожгли ее в Купальскую ночь. Историю жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи читайте здесь.

В мемориальном комплексе митинг-реквием собирает много людей, в том числе родственников погибших от рук фашистов. Вспоминают, как накануне рокового дня неподалеку от Шаулич партизаны убили немецкого офицера, как за это нацисты решили отомстить. На рассвете деревню окружили солдаты и полицаи. Прикладами автоматов поднимали с постелей ни в чем не повинных людей. Мужчин отправляли в один сарай, женщин с детьми – в другой. 366 местных жителей расстреливали, сжигали, заживо закапывали в землю. Среди них – 120 детей. Все дома и местная школа были сожжены дотла.

Лев Михалевич, житель Волковыска:

Родные здесь. Тетка родная (мамина сестра), муж ее и дочка Валюшка.

– И все погибли?

–Да.

Леонарда Ванович, жительница агрогородка Князево:

Мы сюда приезжаем по мере возможности, чтобы почтить память. До слез пробирает.

Елена Блажиевская, жительница городского поселка Красносельский:

Трэба сахраніць. Трэба сахраніць, каб гэта не адбылося, каб не паўтарылася. Каб дзеці помнілі, каб унукі нашы памяталі, каб любілі сваю Радзіму, як любілі мы яе.