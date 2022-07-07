«У нас очень много имён». Можно ли назвать улицу в честь родственника и как это сделать?

«Я бы хотел, чтобы назвали улицу его именем». Память каких героев ещё не увековечена в проспектах города ( подробности здесь )?

Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей Минска: Буквально в позапрошлом году разбирали такую ситуацию, когда именем очень известного в своих кругах человека, я имею в виду в спорте, Героя Советского Союза, героя войны была названа улица, а на ней не было ни одного дома. В Заводском районе, там был снос. В результате оказалось так, что новые дома, которые появились на месте этой улицы, расположились по другому адресу.

Людмила Альховикова, секретарь Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Зарегистрировали по другому адресу. Так бывает.

Артем Цуран:

Обратились родственники с просьбой: у нас улица есть, человек очень известный. Буквально в прошлом году в новом микрорайоне, строящемся в Заводском районе, мы такой объект нашли.

Людмила Альховикова:

Есть такие моменты. Гражданину просто нужно обратиться, обосновать необходимость увековечения его родственника.

Кристина Сущеня:

Его просьбу рассмотрят?

Людмила Альховикова:

Конечно. Но нужно веское обоснование, потому что у нас очень много имен.