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Модный показ, цирк и авиашоу. Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 9-10 июля

07 июля 2022 17:37
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Новости Беларуси. Подготовка к Купалью в Александрии практически завершена. Уже 7 июля на площадках репетировали, как в выходные будут встречать многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модный показ, цирк и авиашоу. Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 9-10 июля-1

На фестивальном поле смонтированы главная сцена и другие концертные площадки, установлены палатки и торговые ряды. Их протяженность составит более полутора километров. Для комфортного отдыха посетителей запланировано 2 900 посадочных мест. По-особому подошли и к организации гриль-зоны: она размещена у всех на виду. Будут работать молодежные площадки, пройдет модный показ, запланировано выступление цирка и авиашоу. Яркой частью фестиваля станет гала-концерт со звездными артистами Беларуси и России. На празднике каждый найдет себе развлечение по душе.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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