Правоохранители Беларуси выдворят 140 иностранцев за грубое нарушение правил пребывания

Новости Беларуси. Противодействие нелегальной миграции. Завершился первый этап региональной операции «Нелегал-2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проходил на территории нашей страны и других государств – участников ОДКБ на прошлой неделе. Цель операции – пресечение каналов незаконной миграции, а также других связанных с ней противоправных деяний. В результате белорусские правоохранители приняли решение о выдворении 140 иностранцев за грубое нарушение правил пребывания. А также задержали 10 человек, находившихся в международном розыске.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Мы отрабатывали места компактного проживания иностранных граждан: общежития, гостиницы. А также проводили разъяснительную работу среди иностранных граждан, которые прибывают в Республику Беларусь в рамках безвизового въезда. Основные усилия были сосредоточены на выявлении нарушений миграционного законодательства, а также тех лиц, которые занимаются незаконной трудовой деятельностью.