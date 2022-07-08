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Правоохранители Беларуси выдворят 140 иностранцев за грубое нарушение правил пребывания

08 июля 2022 06:37
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Новости Беларуси. Противодействие нелегальной миграции. Завершился первый этап региональной операции «Нелегал-2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители Беларуси выдворят 140 иностранцев за грубое нарушение правил пребывания-1

Он проходил на территории нашей страны и других государств – участников ОДКБ на прошлой неделе. Цель операции – пресечение каналов незаконной миграции, а также других связанных с ней противоправных деяний. В результате белорусские правоохранители приняли решение о выдворении 140 иностранцев за грубое нарушение правил пребывания. А также задержали 10 человек, находившихся в международном розыске.

Правоохранители Беларуси выдворят 140 иностранцев за грубое нарушение правил пребывания-4

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Мы отрабатывали места компактного проживания иностранных граждан: общежития, гостиницы. А также проводили разъяснительную работу среди иностранных граждан, которые прибывают в Республику Беларусь в рамках безвизового въезда. Основные усилия были сосредоточены на выявлении нарушений миграционного законодательства, а также тех лиц, которые занимаются незаконной трудовой деятельностью.

Правоохранители Беларуси выдворят 140 иностранцев за грубое нарушение правил пребывания-7

Всего за время проведения «Нелегала-2022» правоохранители выявили более полутора тысяч нарушений миграционного законодательства. Конечный итог операции будет подведен в конце 2022 года по завершении всех этапов.

# Милиция Беларуси # общество # Алексей Бегун # Фотофакт

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