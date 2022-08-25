«Пока преступники идут впереди нас». Что могло бы обеспечить безопасность финансовых операций в интернете?

Найти любовь в XXI веке становится все сложнее. Сегодня на чувствах построили настоящий бизнес. Создатели приложений, интернет-сайтов для знакомств зарабатывают миллионы. И не только они, на романтичных особах делают деньги даже мошенники. Можно ли найти любовь в интернете, как не попасть на удочку виртуальных аферистов, почему реальные знакомства уходят в прошлое и где найти мужчину мечты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Нужно где-то получать информацию о том, чего делать нельзя

Инга Сечко, старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Академии МВД, психолог:

Я думаю, что должна быть в первую очередь такая грамотность, работа с безопасностью в интернете, когда нужно совершать какие-то финансовые операции. То есть людям нужно где-то получать информацию о том, чего нельзя делать, если я общаюсь в интернете. Не важно, какое это общение: покупка какого-то товара, потому что и такие мы знаем аферы, затем – знакомства, дальше – помощь кому-то. Какие еще недавно были случаи? Когда звонят, что ваши родственники попали в беду. То есть преступники могут придумывать разные новые фишки, и мы за ними не угонимся. Нам нужен какой-то алгоритм этой защиты. Я думаю, что важно включить тех, кто участвует в этом действии. А мы о нем сейчас не говорим, а опускаем. Значит, нам кажется, что есть преступник – аферист и жертва. Между ними происходит взаимодействие. Но есть еще банковская карта – счет, с которого списываются деньги, то есть это банк. Получается что банк волей-неволей оказывается втянут в эту аферу. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

В этот треугольник. Инга Сечко:

Да, это уже треугольник действительно. Потому что потом подключится еще четвертая структура, если преступление совершится, то будут еще правоохранительные органы участвовать. Но это уже потом. На момент, когда происходит это обрабатывание клиента – здесь должны сработать какие-то механизмы, которые обеспечит банк. Потому что есть банковская безопасность, люди, которые занимаются этим профессионально. Есть еще финансовая грамотность, как обезопасить себя в интернете. «Возможно, айтишники способны создать программу»

Татьяна Савчик:

Людей же регулярно предупреждают даже о тех же телефонных мошенниках, обо всем. Инга Сечко:

Вопрос: кто предупреждает? Татьяна Савчик:

Телевидение. Я думаю, что сейчас даже в транспорте бывает реклама, и радио – все. Инга Сечко:

Вы думаете, молодые люди часто смотрят телевизор? Нет. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Или слушают, что говорят в транспорте.

Татьяна Савчик:

Лучше всего – это сарафанное радио, когда мы друг другу переедаем эту информацию? Со мной случилось, не делай так, да? Инга Сечко:

Да. Татьяна Савчик:

Но каждый раз они выбирают разную игру на разных чувствах. Инга Сечко:

Вдруг это сарафанное радио до вас не дошло? Я сейчас говорю как раз об участии банков почему? Когда вам выдают банковскую карту, то можно вместе с ней выдать инструкцию: чего нельзя делать ни в каком случае. Кроме того, сам банк может обеспечить такую программу, которая надежно защищает эти операции, если где-то что-то оплачивается и какой-то несуществующий сайт. Возможно, айтишники способны создать программу, которая проверяет сайты прежде, чем отправить оплату. Основа финансовой грамотности и безопасности будет заложена сразу для пяти поколений