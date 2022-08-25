На их уловки попадаются даже специалисты. В Беларуси тренер по отношениям однажды едва не стал жертвой интернет-мошенницы

Найти любовь в XXI веке становится все сложнее. Сегодня на чувствах построили настоящий бизнес. Создатели приложений, интернет-сайтов для знакомств зарабатывают миллионы. И не только они, на романтичных особах делают деньги даже мошенники. Можно ли найти любовь в интернете, как не попасть на удочку виртуальных аферистов, почему реальные знакомства уходят в прошлое и где найти мужчину мечты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Пожалуй, начнем с реального кейса. Эта история приключилась в России с одним молодым человеком, который является постояльцем сайта знакомств, хотя подобные случаи мелькают все чаще и в белорусских сводках. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Привлекательные девушки ищут знакомство, но предлагают необычное место для свидания – в театре, где у них уже куплен билет. А своему кавалеру предлагают купить билет рядом. Решают проверить, пишут в Telegram и начинается театр. В соцсети парню отвечает девушка, причем довольно быстро. Татьяна Савчик:

Парень оказался не промах. Он, конечно, сразу смекнул в чем дело. Ссылка на сайт оказалась поддельной. Конечно, можно представить, сколько человек попадается на подобную удочку. Он далеко не единственный. Вот, что пишут на форумах: «Встретил такой же развод при общении с женщиной из Tinder. Вели общение через телегу. Говорила, что мама сдала билет, так как не смогла пойти из-за работы. Я сказал: встретимся – куплю на месте. Она говорит, что боится, что билетов может уже не быть рядом. Я предложил как минимум созвониться, и можно обсудить весь поход. Через пару часов без ответов и предложения общения, мошенница заблокировала меня в Telegram, и номер, который был указан на ее билете, недействителен. Я удалил с ней переписку».

Алеся Лакина:

Вот еще один случай. «Я попался на 24 тысячи. Купил билет. Потом девушка сообщила, что не может пойти. Сказала сдавать билет через этот же сайт. Типа пишешь в техподдержку, и там дают инструкции, как это сделать. Но при этом нужна такая же сумма на карте, якобы в залог. Тем временем девушка в телеге писала, что не надо переживать, все нормально, деньги возвращаются, типа надо следовать четко по инструкции». Татьяна Савчик:

Вообще, никто не будет отрицать тот факт, что, как правило, мошенники, которые орудуют в интернет-сфере – отличнейшие психологи. Но зачастую на их уловки даже специалисты тоже попадаются. Поделитесь вашей историей. Я знаю, что тоже был какой-то прецедент.

Александр Давыденко, тренер по отношениям:

Да, у меня был интересный кейс. Собственно, работая и занимаясь отношениями, естественно, я не мог обойти сайты знакомств стороной. Поэтому я абсолютно знаю, как устроены все известные сайты. Безусловно, у меня там были анкеты. Сейчас осталась только на одном, на мой взгляд, самом интересном с точки зрения коммуникаций. Это было в моей практике, что действительно тоже шло общение. К счастью, я не дошел до театра. Но сам факт того, что потом когда получилось, что мы не договорились о встрече, я понял, что это вот эта схема. Хотя я знал о ней, читал на этом ресурсе. Я знал эту схему, что она есть похожая. Но в моменте, когда ты находишься – я понимаю человека. Мужчина когда находится, особенно, если ему женщина так или иначе интересна, он не думает, не ждет подвоха. Он думает о том, как, когда и что нужно сделать, чтобы быстрее. Меня лично насторожили две вещи – во-первых, что слишком быстро, во-вторых, что это российский номер, в-третьих, это WhatsApp. Сразу для меня странные были вещи, потому что в Беларуси WhatsApp не очень сильно используется, если на него переходить. И как-то уже очень все too much, слишком было все приторно. Получилось так, что как бы тоже был тот же театр – какой-то гомельский, которого не существует. Было классно. Потом я понял, что, если бы понял раньше, поговорил. Я бы дальше начал переписываться и довел бы.