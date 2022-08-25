«Нельзя ничто большое, солидное, ничего существенного построить на отрицании». Почему Украина оказалась в таком положении?

Григорий Азаренок, СТВ: Одно из событий этой недели – это День независимости Украины. Тут приходит такой образ. Две страны: наша и наша южная соседка. И мы выбрали День независимости не русофобски. Мы выбрали святую дату, которая не разделяет никого, – день освобождения от немецко-фашистских, западных захватчиков. А они же выбрали дату отделения от России, Советского Союза. Два исторических пути, 30 лет прошло, и мы видим результат. Там кровь, уничтожение, стреляют по АЭС, террор, убивают людей. И наша страна, которая занимается битвой за урожай, экономикой, отбила несколько попыток.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

По-прежнему мы являемся донорами миролюбия в этом регионе. Даже если кто-то это будет отрицать, то давайте подождем немножко. Мы увидим опять, как наша страна станет… Она фактически, но и юридически вернется в состояние донора миролюбия в своем регионе. Это историческая миссия, которую для Беларуси выбрал наш Президент, и она соответствует очень белорусскому характеру, истории и народу. И так будет. Что касается того, что вы говорите, а нельзя ничто большое, солидное, ничего существенного нельзя построить на отрицании. Украина с момента объявления независимости, со своих первых президентов, бандеровца, как потом выяснилось, Кравчука, ренегата, лицемера, который в партноменклатуру попал, то ли выполняя бандеровские наказы, то ли просто маскируя свою сущность. Дальше Кучма – хитрый хозяйственник, который просто не противился глобальному переделу экономики. Самое главное – правильно переделить. Хотя у него были шансы построить. А дальше пошло, начиная с 2003 года. Украина выбрала свой способ существования – антиРоссия. Она сама из себя строила антиРоссию и надорвалась в этом. А кто на этой части суши посмеет строить из себя антиРоссию? Один был, один попробовал. Ведь это же включает и отрицание нас с вами, и отрицание украинцев тоже, потому что их, хозяев, не интересуют украинцы, белорусы, русские, удмурты, буряты, казахи. Интересуют наши территории, интересуют наши ресурсы. Все!

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