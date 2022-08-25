«Построенные на использовании методов социальной инженерии». Какие методы интернет-мошенничества в Беларуси встречаются чаще?

Найти любовь в XXI веке становится все сложнее. Сегодня на чувствах построили настоящий бизнес. Создатели приложений, интернет-сайтов для знакомств зарабатывают миллионы. И не только они, на романтичных особах делают деньги даже мошенники. Можно ли найти любовь в интернете, как не попасть на удочку виртуальных аферистов, почему реальные знакомства уходят в прошлое и где найти мужчину мечты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Фишинг, смишинг, вишинг – все это непонятные для простого обывателя термины. Но все они сводятся к одному – воровству и разводу в интернете. Расскажите, что сейчас наиболее популярное.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Вы назвали эти понятия: вишинг, фишинг – это все производные мошеннических действий. В принципе, смысл один и тот же – вывести человека на нужную позицию, связанную с предоставлением личной информации, которая позволит получить доступ к его средствам. Все эти названия такие странные, которые, может, для кого-то неизвестные, сводятся к тому, что это формы мошенничества, построенные на использовании методов социальной инженерии. То есть психологического воздействия на сознание человека под различным предлогом, чтобы получить нужную информацию. Дальнейшее – это уже разновидности этих мошенничеств, которые связаны либо с непосредственным голосовым общением, либо общением в сети Интернет и предоставлением определенных ссылок, направлений, по которым человек будет выполнять действия, которые требует от него мошенник.