Иран пригрозил нанести удар по целям в Красном море

Ближневосточный конфликт продолжает выходить за границы Персидского залива и захватывает все новые регионы. Так военные действия в ближайшее время могут начаться и в Красном море. Об этом заявили в центральном штабе Корпуса стражей исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стало появление там крупного авианосца США. В Тегеране расценивают это как прямую угрозу безопасности страны. Поэтому иранские военные объявили о готовности нанести удары по всем судам, обеспечивающим работу американской авианосной группы США в акватории Красного моря.

Законными целями станут и все связанные с американским флотом центры обслуживания, логистики и снабжения. Ранее Иран пригрозил расширить зону военных действий. Армия обороны Израиля объявила, что в результате воздушной атаки был уничтожен самолет верховного лидера Ирана, которым пользовались другие представители руководства Исламской Республики. Лайнер находился в аэропорту Тегерана. Иранские власти не комментировали это заявление.