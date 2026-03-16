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Иран пригрозил нанести удар по целям в Красном море

16 марта 2026 10:43
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Ближневосточный конфликт продолжает выходить  за границы Персидского залива и захватывает все новые регионы. Так военные действия в ближайшее время могут начаться и в Красном море. Об этом заявили в центральном штабе Корпуса стражей исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран пригрозил нанести удар по целям в Красном море-2

Причиной стало появление там крупного авианосца США. В Тегеране расценивают это как прямую угрозу безопасности страны. Поэтому иранские военные объявили о готовности нанести удары по всем судам, обеспечивающим работу американской авианосной группы США в акватории Красного моря.

Законными целями станут и все связанные с американским флотом центры обслуживания, логистики и снабжения. Ранее Иран пригрозил расширить зону военных действий. Армия обороны Израиля объявила, что в результате воздушной атаки был уничтожен самолет верховного лидера Ирана, которым пользовались другие представители руководства Исламской Республики. Лайнер находился в аэропорту Тегерана. Иранские власти не комментировали это заявление. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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