Неделя финансовой грамотности детей и молодежи началась в Беларуси

Простым языком о сложных процессах. В Беларуси началась Неделя финансовой грамотности детей и молодежи. Старт масштабному просветительскому марафону, который в 2026 году проходит под девизом «Цифровые финансы», дали на Белорусской валютно-фондовой бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К церемонии открытия в онлайн-формате подключилось около 500 учебных заведений со всех регионов страны. Организаторы сделали акцент на доступности информации. Вместо сложных лекций с обилием терминов, для ребят подготовили интерактивные форматы. На простых и понятных примерах им объяснили, как устроена финансовая система, как работают биржи и какие возможности открывает современный цифровой мир. Особое внимание на неделе будет уделено новым проектам. В частности, учащимся расскажут о развитии «Финмаркета».

Артем Питерский, учащийся средней школы №52 Минска: Безусловно, сфера экономики и экономической грамотности не может быть неинтересной, поскольку она формирует наше будущее, она формирует то, как другие сферы работают. То есть, политика, то же производство, они все связаны с экономической сферой. И если взять функционирование экономики, то важно понимать, почему происходят кризисы, почему происходит процветание, почему одни страны богатые, другие бедные.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

Конечно, хотим, чтобы дети изучили возможности биржевого рынка, что предоставляет биржа на валютном, фондовом, денежном рынке. Какие есть инструменты для инвестирования, как предприятия могут привлекать ресурсы для развития своих производств, и куда можно инвестировать денежное средство обычным гражданам.

Неделя финансовой грамотности продлится до 22 марта. В ближайшие дни для молодежи по всей стране пройдут открытые уроки, лекции и мастер-классы с участием представителей банков, лизинговых и микрофинансовых организаций.