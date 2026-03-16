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Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в домашнем матче чемпионата КХЛ

16 марта 2026 11:10
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Минское «Динамо» обыграло лидера Запада «Локомотив» в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный успех позволил прервать череду неудач, которая насчитывала четыре встречи. Соперники не форсировали события. Первый период оказался безголевым. Во втором отличились «железнодорожники». Точку в элегантной атаке поставил Артур Каюмов. В дебюте третьей двадцатиминутки сработало ударное звено. Шайбой отметился Алекс Лимож. До конца основного времени, как впрочем, и в овертайме, цифры больше не менялись. В серии буллитов единственную попытку реализовал Сэм Энас. «Динамо» сильнее – 2:1. Виктория подняла нас на второе место в таблице. «Зубры» впервые в истории начнут Кубок Гагарина в родных стенах. Но ситуация в таблице по-прежнему запутанная. Кто будет соперником – до сих пор не ясно.

# ХК Динамо-Минск

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