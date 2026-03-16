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Долина подала иск о возмещении почти 180 млн российских рублей к мошенникам

16 марта 2026 11:37
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Долина подала иск о возмещении почти 180 млн российских рублей к мошенникам-0

Лариса Долина обратилась в Балашихский городской суд с иском о взыскании 176 миллионов рублей с курьера мошенницы Анжелы Цырульниковой и других ответчиков по делу. Об этом пишет ТАСС.

По данным суда, деньги были украдены в результате мошенничества. В 2024 году преступники убедили певицу перевести свои сбережения на «безопасные счета», после чего она также продала свою квартиру.

Позже эта сделка была признана недействительной.

Цырульникова и трое других участников схемы уже признаны виновными в мошенничестве и приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до семи лет.

Фото: pixabay

# Звезды

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